Nouvelle-Aquitaine : plusieurs appels à candidatures pour des résidences

L'agence du livre régionale, ALCA Nouvelle-Aquitaine, lance de son côté un appel à candidatures pour des résidences d'écritures Cinéma au Chalet Mauriac, à Saint-Symphorien, en Gironde.

L’objectif de ces résidences à la création cinéma et audiovisuel est d’accompagner des auteurs, autrices, réalisateurs et réalisatrices dans l’écriture et le développement de leur 1er, 2e ou 3e long métrage, tous genres confondus.

À titre expérimental en 2021, les résidences Cinéma évoluent et sont dotées de bourses.

10 lauréats pourront être accueillis, pour une durée comprise entre 2 et 4 semaines. Le montant de la bourse est de 400 € net la semaine.

Les candidatures sont à déposer jusqu'au vendredi 12 mars 2021, à minuit. Plus de renseignements à cette adresse.

Pour sa part, la communauté de communes Bastides de Lomagne (Gers) en appelle aux candidatures pour des résidences de territoire autour de l'illustration, qui visent à accueillir un ou une artiste et permettre sa rencontre et celle de son œuvre avec un territoire et ses habitants. La résidence doit aboutir sur une réalisation artistique.

La date limite est fixée au 7 mars 2021. Plus de renseignements à cette adresse.

Enfin, l'association Littératures Européennes Cognac lance son appel à candidatures pour la résidence d'écriture Jean-Monnet. L'appel est cette fois ouvert en priorité aux écrivaines et écrivains originaires d'Allemagne, d'Autriche et de Hongrie, pour faire écho à la programmation de cette année sur le thème du Danube.

D'une durée de deux à six semaines pendant l'automne, la résidence est assortie d'une bourse d'écriture de 2 000 € par mois, grâce au soutien de la Ville de Cognac et du Centre national du livre.

L'envoi des candidatures doit se faire avant le 15 février prochain. Plus de renseignements à cette adresse.

Photographie : Chalet François Mauriac à Saint-Symphorien (Henry Salomé, CC BY SA 3.0)