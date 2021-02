Redécouvrir la poétesse Emmy Hennings, pilier du mouvement Dada

Le nom d’Emmy Hennings (1885-1948), a disparu dans l’ombre de ceux, écrasants, d’Hugo Ball et Tristan Tzara. C’est pourtant elle, l’écrivaine, poétesse et actrice, qui donna l’impulsion décisive au mouvement dada en créant en 1916 son centre névralgique : le cabaret Voltaire.

L’Ange Dada remédie à la lacune que constitue l’absence de Hennings dans les livres alors même qu’elle façonna l’histoire de l’art du XXe siècle. Ce roman graphique fait justice à cette existence lumineuse passée sur scène. De Munich à Zurich en passant par Paris et l’Italie, elle écume le monde artistique et politique de l’époque : elle fréquente les avant-gardes (Marinetti, d’Annunzio, Tagore…), rencontre de grandes figures de la culture (Herman Hesse, Else Lasker-Schüler), multiplie les amants (l’anarchiste Erich Mühsam, le journaliste espagnol Julio Álvarez del Vayo, qui deviendra ensuite ministre), discute avec Lénine...

Au cabaret Voltaire, ses performances magnétiques remplissent le lieu qui a vu l’univers bohème et intellectuel d’alors y réciter des poèmes, signer des manifestes et débattre de l’ordre mondial. Mené à la première personne, ce récit nous fait toucher du doigt la complexité de cette trajectoire individuelle, féminine et artistique à l’orée du XXe siècle.

On y découvre une rêveuse qui aime les vagues, une mélancolique qui dessine des anges, une adepte de la morphine qui la fait écrire. Surtout, une amoureuse de l’art qui fait le choix du nomadisme et de la précarité à une époque où, pour le sens commun, « comédienne » rimait avec « prostituée ».

Maîtresse de sa misère comme de ses victoires, alternativement aidée et empêchée par des hommes, Emmy Hennings bataille continuellement entre la facilité d’être une muse et celle d’être, d’écrire, de créer en son nom.

L'Ange Dada est signé par Fernando González Viñas, avec des illustrations de José Lázaro Marcos : la traduction française a été assurée par Christilla Vasserot pour les éditions Cambourakis.

Fernando González Viñas est docteur en histoire, écrivain, traducteur et artiste plasticien. Il a écrit, entre autres, une novella intitulée En attendant Gagarine, un livre de voyage consacré au Japon et quelques essais et biographies (notamment de Manolete). Il a traduit de l’allemand deux livres d’Hugo Ball et plus récemment un ouvrage d’Ulrike Voswinckel. Il a travaillé pour la première fois avec José Lázaro sur un autre roman graphique, en 2014, intitulé El último yéyé. L’Ange Dada est leur deuxième collaboration.

José Lázaro Marcos est illustrateur. Il a travaillé sur plusieurs romans graphiques. Son travail paraît également régulièrement dans des fanzines et est apparu lors de diverses expositions collectives ou individuelles. Il a collaboré pour la première fois avec Fernando González Viñas en 2014 sur l’ouvrage intitulé El último yéyé.

