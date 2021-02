Jean-Claude Barrère, enseignant, poète et plasticien, décédé ce 29 janvier

Jean-Claude Barrère apporta son concours à de nombreuses structures en lien avec l'édition de poésie (associations, revues, comités de lecture ou de rédaction). A titre d'exemple : l’Atelier K pendant quinze ans, la revue d’écritures Filigranes, les éditions N & B. Jean-Claude Barrère réalisa, avec des artistes divers (dessinateurs, graveurs, peintres, photographes, sculpteurs, imprimeurs, typographes) recueils, livres d’artistes et catalogues. Son premier ouvrage : Vue probable, avec des dessins de l’auteur (Subervie, 1981).

Parmi ses derniers : L’Ébloui de neige, avec un dessin de Frédéric Fau (Cahiers du Museur, 2017). Ses articles critiques, de présentation plutôt, reflétaient la bienveillance qui fut l'une des qualités les plus manifestes de Jean-Claude. Rappelons son implication dans la légitimation de la littérature pour la jeunesse au travers du développement des Bibliothèques centres documentaires (BCD), de la formation des médiateurs, du soutien à la revue ARGOS, qui, coordonnée par Max Butlen et publiée par le CRDP de l'académie de Créteil, s'adressait « à tous ceux qui, enseignants ou non, [voulaient] contribuer à former des lecteurs compétents, autonomes et critiques ».

Nombreux sont ceux qui, s'adressant au CRILJ (Centre de recherche et d'information sur la littérature pour la jeunesse), à l'AFL (Association française pour la lecture), à PROMOLEJ (Promotion de la lecture des jeunes) ou s'inscrivant aux universités d'été que Christian Poslaniec pilota pour l'Éducation nationale, se souviennent de l'imposante (et experte) documentation qu'il mettait à la disposition des participants.

« Jean-Claude avait préféré Claude comme nom de plume. Nous sommes nombreux à l’avoir connu et à avoir apprécié ses compétences, sa sensibilité, son ouverture aux autres, son humour, sa générosité. » (Françoise Lagarde, présidente du CRILJ). J

ean-Claude Barrère devait, le lundi 1er février, enregistrer des poèmes pour le festival international 50 poèmes pour la neige accueilli, à Toulouse, par l’association "Des livres et des idées". Un hommage lui sera rendu le samedi 6 février, de 16 heures à 17 heures, via la plateforme Zoom, depuis la Galerie 21, place du Salins, à Toulouse, dont il était un fidèle, présent lors des vernissages et trait d’union entre les artistes.

Jean-Claude Barrère « avait à cœur de partager son enthousiasme avec qui voulait bien se donner un peu de peine, et savait faire des ponts entre les publics : écoles, bibliothèques, associations, sans distinction aucune, mais toujours avec une sensibilité profonde aux besoins de chacun ». (Françoise Guiseppin, sur le blog de la librairie toulousaine Ombres blanches).

(biographie par le CRILJ)

crédit photo : Occitanie livres