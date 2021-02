Arles : le montage immobilier du couple Nyssen-Capitani pour Actes Sud

Comme le révèle superbement L’Arlésienne, citant la newsletter du Comité social et économique (CSE), adressée aux salariés du groupe, quelques emplettes sont en cours. Il s’agit de reprendre les locaux qu’occupe actuellement Actes Sud, indique la direction. Or, le propriétaire desdits locaux n’est autre que le couple Jean-Paul Capitani, et son épouse, Françoise Nyssen.

À travers la SCI Saint-Martin, tous deux sont détenteurs du patrimoine immobilier, et dans le même temps, respectivement président du Conseil de surveillance et présidente du directoire d’Actes Sud. Autrement dit, les vendeurs sont assez directement les futurs acquéreurs.

Une trésorerie qui tient la route

Les négociations devraient être facilitées, certes, mais pas nécessairement au bénéfice du futur propriétaire des murs, indiquent les échanges entre la direction et les représentants du personnel.

Dans le contrat, ce serait donc la librairie et les bureaux des éditions Actes Sud qui seraient rachetés, mais également les locaux de l’association du Méjan, ainsi que cinémas, restaurant, hammam et chapelle. Un package global, qu’il serait plus intéressant de prendre, dans son ensemble, plutôt que de n’en acquérir que des lots. « En effet, si Actes Sud était amenée à revendre le complexe immobilier, cette partie dissociée serait problématique. D’autre part, il est possible d’envisager des projets de sous-location », peut-on lire dans la newsletter.

Par ailleurs, « avec le prêt garanti par l’État, on a un niveau confortable, on peut se permettre cet achat », assure le courrier.

Le principe se comprend : plutôt que de rester locataire, l’entreprise rachète les murs, et change un loyer en emprunt. Et si l’ensemble de l’investissement ne servira pas aux salariés, qu’importe : on s’inquiète plutôt de savoir si le prix au mètre carré respecte les conditions du marché.

Et là, le bât blesse : sans l’intervention d’un commissaire aux apports, aucun contrôle ne serait exercé sur le montant demandé par les propriétaires des lieux aux locataires. Cependant, « cela fera l’objet d’une convention réglementée et certifiée par les CAC », certifie-t-on.

De fait, c’est au prix de locaux à usage d’habitation que les espaces seraient cédés et non celui de locaux professionnels. « Les prix des bureaux ou des locaux à usage d’habitation vont du simple au double », notent pourtant les salariés.

Ainsi, la vente s’effectuerait à 1400 € du m2, contre 800 €, avec cette justification de la direction : « On l’achète à ce prix parce qu’on nous le vend à ce prix. On a réalisé un audit pour évaluer le prix, certes à usage habitation, mais avec une évaluation rigoureuse de l’état des locaux. »

Travaux à prévoir, oui... baisse du prix, non, non...

Or, une évaluation du montant de la vente doit encore intervenir. En effet, on peut se demander comment il est possible de définir un prix global, sans disposer des expertises en cours sur les immeubles et les travaux à prévoir. Cette dernière sera « effectuée sur la base de l’évaluation [suite à un audit des travaux, NDLR] qui a été faite et qui tient compte de l’état des locaux ».

Pour autant, ce résultat, quel qu’il soit, n’aura pas d’impact sur le prix de vente, lequel ne sera pas revu à la baisse, voilà une certitude.

Par ailleurs, avant que de revendre pour transformer les immeubles en espace habitable, il y aurait des travaux à prévoir — lesquels seraient alors à la charge, actuellement, des propriétaires. Et impliqueraient, si la transaction s’opère, que ce soit la maison Actes Sud qui les entreprenne. Gloups ?

« Il est plus intéressant pour une entreprise de rembourser des emprunts afin d’être propriétaire in fine plutôt que de payer un loyer à un propriétaire ad vitam aeternam. D’autre part, le fait d’être propriétaire permet de décider des travaux à mener », indiquait justement la direction dans le document, consulté par ActuaLitté.

L’Arlésienne conclut qu’en l’état, le couple à la tête de la SCI Saint-Martin a bien décidé de faire payer le prix fort à la maison d’édition qu’il dirige. Probablement parce que, l’un dans l’autre, ils s’y retrouveraient. Les salariés, en revanche, pourront s’initier à la rénovation de fenêtres et de toitures — peut-être même en faisant intervenir leur droit individuel à la formation ?

Dans l'intérêt de l'entreprise ?

Selon toute vraisemblance, que l’acheteur et le vendeur soient la même personne, et qu’aucune expertise indépendante ne s’interpose fait lever un sourcil. « Il y a une réalité, dans Actes Sud », nous confie un salarié. « Des années durant, les employés ont œuvré à protéger la maison, son image, en gardant sous cloche tout ce qui pouvait… clocher. Mais là, c’est un peu trop. »

Si l’on ajoute à ce ressenti les articles L 241-3-4 et L 242-6-3 du Code de commerce, un second sourcil pourrait se lever. « Sur le long terme, l’investissement fait sens — qu’il y a une justification valable. En revanche, les explications apportées pour justifier le prix au mètre carré intriguent, parce que c’est tout de même dans l’intérêt personnel du couple que la vente aura lieu. »

Cerise sur le gâteau, le CSE a demandé ouvertement que le groupe Actes Sud quitte la Banque HSBC « liée à de nombreux scandales de blanchiments d’argents de cartels de la drogue, d’évasion fiscale massive, de corruption, de manipulation de taux d’intérêt ». Et ce, pour répondre à des valeurs éthiques et responsables. La direction est catégorique : des emprunts sont en cours, « leurs remboursements sont conditionnés à d’autres emprunts ». Pas question, donc, de « prendre de décisions radicales et rompre tout lien avec la Banque HSBC ».

Contactés par ActuaLitté, ni Jean-Paul Capitani ni Françoise Nyssen n’ont encore répondu à nos demandes de précisions.

mise à jour 19 h 30 :

François Nyssen a pris contact avec ActuaLitté, évoquant « plein de choses qui ne sont pas la réalité et qui sont un tissu d’erreurs ». L’article est « impressionnant de choses qui ne sont pas : ce qui est fait là, c’est pour gérer au mieux Actes Sud dans la pérennité et la continuité », explique-t-elle. « Si cela ne se comprend pas à travers ce qui est fait et qui est réel et qui est intéressant, eh bien c’est dommage ».

Nous devons obtenir plus d’informations d’Olivier Randon de Grolier, le directeur général.

