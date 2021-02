2 millions de livres numériques à emprunter dans la bibliothèque Internet Archive

2 millions : « C'est le nombre d'ouvrages récents disponibles au prêt - accessibles au public n'importe quand et n'importe où, y compris de chez soi », revendique la plateforme Internet Archive. L'organisation à but non lucratif travaille depuis des années avec des bibliothèques et autres institutions pour numériser leurs collections.

La plateforme abrite à elle seule des millions de documents, des textes aux jeux vidéo, en passant par les films et les enregistrements audio, qui relèvent du domaine public. Mais elle propose aussi depuis quelques années des documents toujours protégés par le droit d'auteur en prêt, à condition d'une inscription au site.

Appliquant un concept juridique, le « prêt numérique contrôlé », Internet Archive défend et applique l'idée d'une exception au droit d'auteur qui s'appliquerait aux ouvrages numérisés, tant que ces derniers ont été scannés à partir d'un exemplaire imprimé présent dans les collections d'une bibliothèque. Cette dernière aurait ainsi le droit de prêter cet exemplaire numérique, tant qu'elle s'assure que les conditions de ce prêt reproduisent celles d'un prêt de la version imprimée.

Autrement dit, le prêt de l'exemplaire numérique hébergé par la plateforme Internet Archive n'est possible qu'à une personne à la fois, pour une durée de 15 jours, et l'ouvrage reste protégé par une mesure technique de protection, la DRM d'Adobe, en l'occurrence.

FUTUR: penser l'impact des technologies sur les bibliothèques

Logiquement, l'édition voyait d'un mauvais œil ce service numérique accessible gratuitement, et la levée de l'inscription obligatoire, à l'occasion du premier confinement dû au coronavirus, a été la goutte d'eau. Quatre groupes d'édition, Hachette, HarperCollins, Wiley et Penguin Random House, ont ainsi porté plainte contre l'organisation, en juin dernier. Le procès s'annonce dantesque...

En attendant, plutôt confiante, la plateforme met en avant son offre de prêt à l'occasion de ce volume de 2 millions de références. Comme attendu, on y trouve des livres de James Patterson, Nora Roberts, R.L. Stine, Stephanie Turnbull, David Baldacci et autres, tous couverts par le droit d'auteur...

Photographie : capture d'écran de la bibliothèque de prêt Internet Archive