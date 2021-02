Librairies fermées : vers un effondrement de l'industrie du livre au Portugal ?

Solidaires, les 29 associations nationales d’éditeurs, à travers l’Europe, se tournent vers le Portugal. Et appuient la demande formulée par les maisons lusophones. En effet, le gouvernement a considéré que les librairies n’étaient pas des commerces essentiels — une redite —, mais plus encore que les boutiques resteraient fermées.

Or, souligne la Fédération, les ventes ont déjà perdu près de 20 % en valeur en 2020, alors que la plupart des autres territoires sont parvenus à maintenir le cap. « Nous sommes pleinement conscients que la situation sanitaire est dramatique et que tout doit être fait pour endiguer la propagation de la Covid-19 », note l’organisation. « Mais empêcher les citoyens portugais d’acheter des livres dans les points de vente qui restent autorisés, dans un pays souffrant déjà d’échecs systémiques de la lecture, risque d’aggraver l’impact sur le secteur. Tout en mettant inutilement en danger la diversité culturelle. »

Un effondrement du marché du livre

Appréhensions légitimes, bien que la notion de diversité culturelle reste floue : les ventes de livres, en France, en Angleterre ou ailleurs, ont montré que les best-sellers s’en sortaient évidemment mieux que les ouvrages méconnus.

Aujourd’hui, que la France s’apprête à entrer dans un nouveau confinement, nombre de maisons d’édition estiment que seuls les romans des auteurs installés verront le jour. « Commencer une nouvelle série ou sortir un premier roman, c’est suicidaire », confirmait à la rédaction un éditeur de genre.

Pour autant, la réalité commerciale persiste : au Portugal, les ventes en ligne ne représentent que 8 à 9 % du marché total du livre. Empêcher les librairies de poursuivre leur activité engendrera un repli sur le net, d’une part, et une perte importante d’activité pour les maisons, donc de revenus pour les auteurs. Étonnamment, la FEE ne semble pas avoir pris en compte outre mesure ces derniers.

Enfin, si les États ont pris des mesures pour soutenir économiquement les librairies, les fonds « alloués par votre gouvernement n’ont pas réussi à préserver une industrie qui compte des dizaines de milliers d’emplois ». Le risque est de se retrouver avec la plus forte baisse de vente connue, depuis avril 1974.

La FEE insiste donc, et « demande solennellement d’autoriser la vente sans contact en librairie, devant la porte, et de permettre la vente des livres dans les magasins qui restent légalement ouverts ». Plus encore que le Portugal propose des sommes adéquates pour le financement de l’économie et de la chaîne du livre.

En tant que président du Conseil de l’Union européenne, le Portugal a un devoir supérieur, et pourrait faire exemple en la matière.

« Tandis que la plupart des institutions prévoient une récession autour de 9-10 %, le gouvernement anticipe un recul du PIB de 8,5 % en 2020 et une récupération de 5,4 % en 2021. La reprise pourrait cependant être pénalisée en raison du prolongement des restrictions et leur durcissement face à la 2e vague », analysait pour sa part le ministère de l’Économie français.

Et d’ajouter que si les mesures amortissent la crise, elles auront des conséquences sensibles sur les finances publiques.

photo : Nicolas Mirguet CC BY NC 2.0