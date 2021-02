Le service NetGalley racheté par un distributeur japonais de livres numériques

Les derniers résultats financiers du groupe Media Do Ltd avaient été présentés comme exceptionnels aux investisseurs : en raison de la crise sanitaire mondiale et d'une nouvelle législation pour lutter contre le droit d'auteur au Japon, l'avenir du livre numérique s'annonçait radieux.

Le troisième trimestre aurait ainsi vu une hausse des ventes de 29 % de livres numériques par rapport au niveau de la même période de 2019, avec des conséquences très lucratives pour Media Do Ltd. Pour 2021, le groupe japonais prévoyait ainsi d'investir dans l'amélioration du circuit de distribution des livres numériques et dans le développement des services basés sur la chaîne de blocs, présentés comme plus sécurisés.

L'acquisition de NetGalley et de Firebrand Technologies — spécialisée dans les services aux éditeurs —, au passage, fait sans aucun doute partie de cette stratégie pour 2021.

SECURITE: NetGalley victime d'un vol de données

« Nous respectons depuis longtemps le travail du groupe Firebrand et sommes très enthousiastes à l'idée de travailler en étroite collaboration avec eux à l'avenir », a indiqué le PDG de Media Do, Daihei Shiohama, dans un communiqué cité par Publishing Perspectives.

Photographie : illustration, MIKI Yoshihito, CC BY 2.0