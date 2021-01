Expo, documentaire, fresque... En 2021, des hommages à Albert Uderzo

Un an après la disparition d'Albert Uderzo, le 24 mars 2020, son épouse Ada Uderzo et sa fille Sylvie dévoilent le programme des hommages et festivités autour du dessinateur et de son oeuvre, avec René Goscinny ou seul.

« Albert ne voyait pas la réalité de son parcours, l'incroyable arc qui lui avait permis de partir d'un point zéro pour atteindre les étoiles. Nous retrouvant avec ses dessins, avec ses personnages et avec sa célèbre signature, nous nous sommes interrogées sur ce qu'il aurait aimé que nous fassions. Rendre un hommage à sa carrière sans équivalent nous a paru être très vite une obligation, un besoin, une nécessité. Comme une potion magique », expliquent Ada et Sylvie Uderzo dans un communiqué.

Le programme des réjouissances est le suivant :

Une exposition inédite, « Uderzo, comme une potion magique », du 17 avril au 30 septembre, au Musée Maillol à Paris. Il y sera évidemment question d'Astérix, devenu, après 380 millions d'albums vendus dans le monde, une figure iconique de notre culture nationale. Au gré d'une déambulation chronologique, le visiteur découvrira les débuts d'Uderzo dans la presse jeunesse avec ses personnages comme Zartan, Arys Buck ou Belloy jusqu'à sa consécration internationale. Dans l'écrin du Musée Maillol, l'exposition proposera, à l'appui de quelque trois-cents œuvres originales dévoilées pour la toute première fois au public, de découvrir comment, progressivement, le geste s'affranchit et le trait s'affirme, comment l'artisan, peu à peu, devient artiste de génie.

Une émission grand public diffusée en primetime le 29 octobre. En cette période si particulière, une émission de divertissement, sous forme d'un grand jeu interactif, permettra aux Français de se divertir, de jouer et de se cultiver autour de l'univers du cocréateur d'Astérix, de Tanguy et Laverdure, d'Oumpah-Pah, etc.

Un documentaire sur la vie d'Albert Uderzo, dessinateur prolifique considéré depuis les années soixante comme un maître de la bande dessinée, retraçant la genèse de son œuvre, sera diffusé en septembre.

JEU VIDEO: un Pokémon Go pour Astérix et les Gaulois

À Angoulême, une fresque consacrée à Albert Uderzo et ses personnages culte sera inaugurée en juin pendant le Festival en même temps que l'école élémentaire Albert Uderzo, située dans le quartier du Basseau. Enfin, un partenariat entre l'école Albert Uderzo et l'École d'Art d'Angoulême sera signé pour un partage des savoir-faire sur la bande dessinée, via des expériences pédagogiques et intergénérationnelles.

Photographie : Albert Uderzo aux côtés d'Anne Goscinny, en 2013 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)