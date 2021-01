Créateur de Fissile éditions et la revue Moriturus, Cédric Demangeot est décédé

« Né en 1974, Cédric Demangeot s’obstine sans trop savoir pourquoi, dans un monde qui n’en demande pas tant, à publier des livres de poésie », indique Fissile éditions dans une présentation de l’auteur. Cédric Demangeot aura publié une quinzaine de recueils de poésie, une pièce de théâtre et plusieurs autres textes. Il fut également traducteur de l’espagnol Leopoldo María Panero ou encore de l’écrivain mexicain Alberto Ruy-Sánchez.

« Pour écrire, il faut être capable de mourir de son vivant. Par un mouvement irréfléchi d’arrachement vital à la vie. Comme le geste irrécupérable et désespéré d’un qui préfère ne pas crever asphyxié par le monde — ou tomber connement sous ses balles », écrivait-il dans la préface des Sonnets de la mort de Bernard Noël, 2012.

Les éditions du Canoë lui ont rendu hommage dans un communiqué. « Nous avons l’immense tristesse d’apprendre la mort de Cédric Demangeot, poète (vrai, vivisecteur) et éditeur (les si denses éditions Fissile). Son œuvre doit être lue. L’un de ses derniers textes, une pièce de théâtre magnifique mettant en scène Pouchkine, infertile, à Boldino, sera publiée au Canoë. »

En février 2010, la Maison de la Poésie avait accueilli La Tête de Philoctète et l’Homme Ravachol, de Cédric Demangeot, mis en scène par Patrick Zuzalla, interprété par Damien Houssier. « Une pièce sur la révolte et le nihilisme, l’attente et l’échec. Une réflexion sur le rôle de l’histoire et l’utilité de la mythologie où le spectateur est brusqué avec intelligence. Parce que la mise en scène théâtrale peut aussi être un tremplin au discours poétique en le rendant plus accessible », indique Fra.

crédit photo Editions Fra