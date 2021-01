Bangladesh : la maison d'édition Jagriti sert la liberté d'expression

L'Union internationale des éditeurs décerne chaque année la récompense à un éditeur qui, par son travail et ses publications, vient au secours de la liberté d'expression, en dehors des États-Unis. L'édition 2020 Prix International Freedom to Publish | Jeri Laber vient ainsi saluer l'éditeur Jagriti, dirigé au Bangladesh par Razia Rahman Jolly.

En octobre 2015, Faisal Arefin Dipan, fondateur de la maison d'édition, avait été tué dans une attaque menée par des islamistes radicaux, à Dacca, capitale du Bangladesh. L'éditeur était a priori visé pour la publication du livre d'Avijit Roy, Biswaiser Virus. Le célèbre blogueur, lui aussi assassiné en février 2015 au Bangladesh, était devenu une cible privilégiée des islamistes radicaux, qui voyaient d'un mauvais œil son travail de vulgarisation scientifique.

Le même jour, et toujours dans la capitale, l’éditeur Ahmed Rahim Tutul et deux écrivains, Ranadeep Basu et Tareque Rahim, avaient eux aussi été victimes d’attaques menées à l’arme blanche, avant d’être séquestrés dans les bureaux de la maison d’édition Shudhdhoswar. Une branche locale d’Al-Quaïda avait rapidement revendiqué les agressions.

« Le créateur de Jagriti, Faisal Arefin Dipan, a payé un lourd tribut pour avoir eu l'audace d'exercer son droit fondamental de publier », a souligné Terry Adams, à la tête du comité Liberté de publier de l'AAP.

La veuve de Dipan, Razia Rahman Jolly, a repris les rênes de la maison d'édition après la disparition de son mari. « Razia Rahman Jolly a refusé d'être réduite au silence, insistant sur le fait que Jagriti non seulement continuerait, mais étendrait ses opérations avec une librairie et un centre culturel dédiés à aider les jeunes à découvrir le monde du livre. Se tenir si courageusement debout face à un tel danger et continuer le combat à la suite d'une telle tragédie est un exemple extraordinaire, qui mérite le respect et l'admiration des éditeurs et des défenseurs de la liberté d'expression du monde entier », poursuit Terry Adams.

« Après le meurtre brutal de Dipan, j'ai pris l'engagement pour moi-même et la société que je devais défendre la cause et j'ai décidé de ne rien lâcher, pour continuer les activités de la maison d'édition Jagriti, malgré les obstacles », a souligné Razia Rahman Jolly.

Photographie : Razia Rahman Jolly, PDG de Jagriti