Prix La science se livre 2021 : deux ouvrages désignés lauréats

France Inter, première radio de France avec près de 7 millions d’auditeurs quotidiens, donne une large place aux auteurs et éditeurs, romans et BD, francophones ou étrangers, nouveautés et classiques tout au long de ses programmes comme la matinale de Nicolas Demorand et Léa Salamé, chez Augustin Trapenard mais aussi Antoine de Caunes, Charline Vanhoenacker ou bien encore Emmanuel Khérad et dans les rendez-vous d’information de la rédaction.