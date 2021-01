Brian Napack devient président du conseil d'administration de l'AAP 

Pour Napack, c’est la routine : son premier mandat de président a débuté en septembre 2020, après trois années à la vice-présidence de l’organisation. Pietsch, en revanche, siégeait depuis 2013 au conseil d’administration de l’AAP, et accède donc à de nouvelles fonctions.

Brian Napack et Michael Pietsch

Avec eux, Jeremy North, directeur général de Taylor & Francis, prend le poste de trésorier, quand Tim Bozik, président des produits monde pour Pearson, complète le comité exécutif.

« Le bureau de l’AAP accueille depuis longtemps certains des dirigeants les plus accomplis et les plus talentueux de l’édition », assure Maria A. Pallante, présidente tout court de l’AAP. Dans ses objectifs, l’AAP travaille à des lois et des politiques en faveur de la publication d’ouvrages et d’accès à la lecture.

« Une industrie éditoriale dynamique, indépendante, joue un rôle fondamental dans notre démocratie, et cette année, plus que tout autre, elle jouera un rôle essentiel dans la guérison de notre nation », souligne Napack. Une référence, peut-être, au poème d’Amanda Gorman, lu durant la cérémonie d’investiture de Joe Biden. Elle y évoquait la manière « dont notre pays peut encore se rassembler et guérir », selon sa propre analyse.

Pour Michael Pietsch, la protection du copyright, de la liberté d’expression, et de l’équilibre sur les marchés, « n’a jamais été aussi importante ». Là encore, l’actualité ne peut que donner raison : Amazon et cinq grands groupes éditoriaux sont sous le coup d’une enquête pour distorsion de concurrence sur le marché du livre numérique.

Mais peut-être n’était-ce pas vraiment ce que l’intéressé voulait évoquer…