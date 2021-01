Sur les livres audio, Audible cesse de faire la sourde oreille

En novembre 2020, s’amorçait un AudibleGate, parti des réseaux, avec pour fondement la question des livres audio. En effet, le programme mis en place par la filiale d’Amazon proposait un système de retour gracieux à ses clients : de la sorte, ils accédaient à un nombre significatif d’audiolivres, tout en ne payant qu’un seul exemplaire. Ce modèle, proche du prêt en bibliothèque, faisait sortir le loup du bois.

Le fait est simple : ces achats unitaires, transformés en retours presque sans fin, avaient des conséquences sur les finances des auteurs. Et comme le procédé de retour bénéficiait de 365 jours de délais, la protestation n’a pas traîné.

Quelques semaines après le déclenchement de l’incendie, Amazon pliait, façon bambou : le cybermarchand concédait quelques points, affirmant que sa politique serait revue au 1er janvier 2021. Mais le AudibleGate ne prit pas fin pour autant : voilà près d’un mois que l’année vient de s’ouvrir, et les auteurs ne décolèrent pas.

Tendre l'oreille, un peu

Pourtant, la main tendue semblait de bonne foi : « Audible paiera les sommes dures pour tout titre retourné plus de sept jours après l’achat », assurait la firme. Mais pour les trois grandes organisations d’auteurs, l’Américaine Authors Guild, la Britannique Society of Authors et l’Alliance of Independent Authors, anglophone, mais internationale, ces annonces ne suffisent pas. Et d’assurer que « toutes les demandes des auteurs n’ont pas été satisfaites », tant s’en faut.

Notamment, pointe Publishing Perspectives, parce que la date de mise à jour des conditions de vente a été repoussée au 1er février.

Les organisations continuent de pointer le manque de transparence dans les clauses contractuelles et les pratiques comptables « qui empêchent les auteurs d’avoir une vision précise de la manière dont leurs revenus sont calculés ». Le courrier qu’elles ont toutes trois adressé à Audible-Amazon a été signé par plus de 13.000 auteurs, et donne alors plus de poids aux revendications. Or, si Audible a fait des progrès, reste encore à élucider bien des mystères.

Pour exemple, la distribution des audiolivres via Audible continue d’interroger : ceux qui recourent à l’outil ACX pour produire leurs audiobooks (incluant des éditeurs) se retrouvaient ainsi prisonniers. Pour tout ouvrage mis en vente depuis moins de 90 jours, un préavis est à poser : pour les autres, les démarches deviennent écrasantes.

Si le dialogue se prolonge — une bonne chose en soi, notent les associations — la résolution du conflit est encore lointaine. Les engagements exclusifs d’une année, par exemple, ou des licences de 7 années, contractuellement imposées par la firme, font encore l’objet de négociations.

Au moins, Audible fait preuve d’écoute…

crédit photo Couleur CC 0