États-Unis : un club de lecture qui aide à vacciner contre le Covid

Agissant comme La Peste de Camus, la pandémie fait parfois office de révélateur. Le Washington Post nous propose ainsi de découvrir le destin improbable des membres du Fabulous Ladies Book Club, qui ont contribué, du 3 au 23 janvier, à près d’un tiers des vaccinations au sein de la ville de Ruidoso.

Depuis maintenant un an, ce club de lecture constitué d'une dizaine de lectrices survit principalement grâce aux réunions en ligne. Ces discussions amicales autour de l’actualité littéraire ont cependant dû être interrompues par une urgence.

Stephen Rath, haut gradé de la médecine aérospatiale de la Garde nationale aérienne du Nouveau-Mexique, venait de recevoir un appel du département de la santé de l’État. L’organisme lui proposait des doses de vaccins gratuites et demandait de la main-d’œuvre pour gérer ces stocks.

Pragmatique, Stephen a sollicité le soutien de sa femme, membre du groupe de lecture. Fin décembre, cette dernière a ensuite invité ses amies fans de littérature à venir l’aider, promettant de les payer en mimosas.

Une redoutable efficacité

En à peine cinq jours, le groupe avait transformé le cabinet privé de Stephen, Fusion Wellness, en une clinique de vaccination éphémère. Si les injections ont été administrées par un personnel médical habilité, les participants du club se sont occupés de la gestion du stock de vaccins et de la communication.

Les « Fabulous Ladies » ont impulsé une campagne sur les réseaux sociaux et contacté des églises et des associations locales. Elles ont ensuite mis en place une hotline pour répondre aux questions et assurer la prise de rendez-vous. Parallèlement à ces initiatives, elles se sont coordonnées avec le département de la Santé de l’État pour ne pas ajouter à la confusion.

La ville de Ruidoso à la particularité de compter beaucoup de retraités parmi ses 8000 habitants. Cette moyenne d’âge particulièrement élevée a rendu la campagne de vaccination encore plus urgente. La clinique éphémère proposée par le groupe de lecture est la seule du genre dans le comté et a permis d’augmenter sensiblement le nombre d’injections.

« Après des mois de bousculade et de sentiment d’impuissance, nous avons eu la chance d’aider activement à mettre fin à ce cauchemar. Et en tant que professeur d’anglais, je peux vous l’assurer, nous lisons de la littérature pour nous sentir connectés aux autres et pour construire notre empathie et imaginer ce que le monde peut devenir », a déclaré Marin Goza, l’une des lectrices du groupe.

« C’est donc une extension naturelle pour nous de mettre cela en pratique lorsque des opportunités se présentent. Et honnêtement, nous nous sommes toutes manqués. C’était une façon pour nous de nous reconnecter. »

Crédit photo : Eugen Holländer, Die Karikatur und Satire in der Medizin