Wattpad, créateur de liens entre Canada et Corée

Avec 40 millions $ de revenus annuels estimés, Wattpad boucle donc une transaction de rachat de 600 millions $, en liquidité et actions. Pour l’entreprise basée au Canada, la croissance se poursuivra aux côtés d’un partenaire coréen particulièrement intéressé. Et plus encore, sans aucun mouvement de l’équipe actuelle : « Nos salariés d’Halifax ne vont nulle part », a garanti Allen Lau, le PDG.

INTERNET: Wattpad, roi de la fan-fiction et bien plus

Son bureau ouvert en décembre 2019 compte 11 employés dans différents départements – marketing, ingénierie… – et sept offres d’emplois ont été dégainées ces derniers jours. « En 24 mois, nous sommes passés à deux chiffres de croissance : ces progrès sont extrêmement satisfaisants », maintient le PDG.

Webtoon, plateforme de bandes dessinées si populaires actuellement, aidera évidemment Wattpad dans son développement : de nouvelles perspectives de partenariats, de monétisation, et plus encore, un accroissement considérable de l’audience, pour les deux opérateurs. Le deal semble idéal. Wattpad et Webtoon cumuleraient en effet 160 millions de visiteurs mensuels.

Allen Lau se félicite également de ce que ce rachat aura des répercussions pour le Canada, en mesure de lier des relations plus étroites avec la nouvelle maison mère de Wattpad. La suite le confirmera, mais déjà les médias s’emparent de la nouvelle avec enthousiasme. De fait, l’expansion mondiale était pointée par les deux acteurs comme l’un des nœuds principaux de leur accord.

À ce jour, Wattpad compte 90 projets cinématographiques et télévisuels en cours de réalisation, et les acquéreurs potentiels ne s’y étaient pas trompé. Parmi les clients, on comptait un certain Spotify, ou encore TikTok : si Naver l’a emporté, outre l’argent, c’est que la synergie entre animation, illustration, bande dessinée et texte faisait bien plus de sens.

Sachant que 1500 histoires ont déjà été portées en film, livre ou série, Wattpad dispose immanquablement d’un vivier colossal, insiste Hollywood Reporter.

D’autant que l’entreprise possède un outil spécifique, lui permettant de détecter les futures perles à succès. Cette intelligence artificielle qui repose sur un moteur d’analyse complexe fait des envieux. Manifestement, Naver en était…