Amazon veut rendre n'importe quel livre publié accessible en moins d'une minute

Une offre d'emploi publiée par Amazon annonce la recherche d'un designer spécialisé dans l'expérience utilisateur, avec une appétence particulière pour les questions liées à l'accessibilité numérique (parfois désignée sous le terme a11y).

La firme de Seattle a ouvert ce poste pour « nous aider à rendre accessible n'importe quel livre publié, en 60 secondes ou moins, à tous les consommateurs du monde, peu importe sa langue, son appareil, son âge, sa localisation, ses capacités physiques ou cognitives ».

Le candidat ou la candidate qui sera sélectionné pour le poste rejoindra l'équipe du Books Design Studio, chargé, comme son nom l'indique, des questions relatives au livre numérique. Il travaillera notamment sur le développement de nouvelles fonctionnalités, liées à l'accessibilité, dans l'environnement Kindle et sur les livres numériques MOBI, le format propriétaire d'Amazon.

Cette offre d'emploi se retrouve à cette adresse.

Amazon plus accessible, enfin

Le fait qu'Amazon recherche un spécialiste de l'accessibilité pour travailler sur ses interfaces utilisateur et ses solutions technologiques pour le livre ne peut être qu'un excellent signal pour les personnes rencontrant des difficultés liées à la lecture.

Le Kindle d'Amazon, par le passé, a souvent été critiqué pour son manque d'accessibilité, également reproché au format MOBI. En 2016, la Fédération nationale des Aveugles (National Federation of the Blind) assurait ainsi qu'« Amazon [avait] passé la plus grande partie de la dernière décennie à produire des dispositifs, des plateformes et des ebooks qui sont absolument inaccessibles ou peu accessibles aux aveugles et aux utilisateurs handicapés, qui ne peuvent passer que par le text-to-speech et/ou par le braille ».

OUVERTURE: les toilettes dans les bibliothèques, une affaire publique

Depuis quelques années, la firme semble avoir saisi l'importance de la question, en témoigne la mention d'une version allégée et plus accessible d'Amazon.com par la Fondation américaine des Aveugles (American Foundation for the Blind).

Les solutions de lecture numérique de la firme devraient donc bénéficier aussi de cette prise de conscience...

Photographie : Kindle en bois, au top de l'accessibilité (illustration, Windell Oskay, CC BY 2.0)