Anna et ses amis, d'après les BD de Anouk Ricard, devient une série pour enfants

Anna et ses amis s’inspire de la série de bandes dessinées Anna et Froga d’Anouk Ricard, éditée par Sarbacane et publiée dans de nombreux pays et dans plus de 10 langues dont l’allemand, l’anglais, l’espagnol, l’italien, le suédois et le chinois. La série s’en détache cependant afin de s’adapter au jeune public. Côté scénario, Anouk Ricard a également apporté sa plume à plusieurs épisodes.

La série est centrée sur Anna, une petite fille de 6 ans, et sa bande d’amis, Froga la grenouille, Bubu le chien, René le chat et Christophe le ver de terre qui forment une bande de copains inséparables. Dans un univers bucolique et coloré, Anna et ses amis sont en vacances perpétuelles. Comme des enfants qui jouent à imaginer ce que font les grands, chaque jour nos 5 héros s’embarquent dans un nouveau projet, et rien ne se passe comme prévu !

Leurs maladresses, leur enthousiasme, et leur impatience leur jouent souvent des tours. Mais portée par l’amitié sincère d’Anna, chaque aventure leur permettra d’apprendre et de grandir ensemble.

La série « transcende le quotidien le plus banal pour nous offrir un univers où originalité et fraîcheur règnent en maîtres. Il existe une véritable bienveillance entre les personnages, malgré leurs différences. Ces derniers mettent en place une intelligence collective pour résoudre leurs petits problèmes ! Cette série s’inscrit ainsi parfaitement dans les apprentissages qui renforcent le lien social des enfants dès l’âge de 3 ans », assure Christine Reinaudo, responsable Programmes Hybrides et Nouveaux Formats Jeunesse chez France Télévisions.

ANIMATION: déluge d'adaptations sur France Télévisions

Cette série en 3D sera réalisée par Dominique Etchécopar, dont le style et le rendu sont proches de l’animation en pâte à modeler. La production se déroule dans les studios de Superprod, en particulier à Angoulême, et dans ceux de Digital Graphics Animation, la filiale belge d’Atmosphere Media.

La livraison est prévue à partir de l’automne 2021. Les ventes internationales de la série ont été confiées à Superights.