The Witcher : Eilie sera incarnée par Jodie Turner-Smith dans Blood Origin

Situé dans un monde elfique 1200 ans avant le monde de The Witcher, Blood Origin racontera une histoire oubliée : celle de l’origine du tout premier Sorceleur et les événements qui ont conduit à la « conjonction des sphères », lorsque les mondes des monstres, des hommes et des elfes ont fusionné pour ne faire plus qu’un.

Netflix annonce que le rôle d’Éile sera interprété par Jodie Turner-Smith dans cette nouvelle série.

Blood Origin sera constituée de 6 épisodes en prises de vue réelles et sera un prequel de la série à succès de Netflix : The Witcher. Declan de Barra sera le showrunner et producteur exécutif au côté de Lauren Schmidt Hissrich.

Andrzej Sapkowski, romancier et auteur du livre originel, est consultant artistique de la série. Jason Brown et Sean Daniel de Hivemind, et Tomek Baginski et Jarek Sawko de Platige Films en assurent également la production exécutive.

Jodie Turner-Smith est l’une des actrices anglaises les plus sollicitées à l’heure actuelle. Elle est à l’affiche de Queen & Slim, écrit par Lena Waithe et réalisé par Melina Matsoukas. Jodie Turner-Smith y donne la réplique à Daniel Kaluuya.

Jodie Turner-Smith sera au générique de After Yang, avec Colin Farrell, et de Without Remorse, aux côtés de Michael B. Jordan. Les deux films seront diffusés courant 2021. La comédienne incarnera Anne Boleyn dans une minisérie en trois parties.

