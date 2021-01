Enrayer le racisme et développer l'empathie, par les livres

L'association La Plume de Paon, qui décerne notamment, chaque année, des prix littéraires destinés à des livres audio, annonce l'organisation d'un festival et de rencontres francophones autour du livre audio. « En 2021, nous innovons et serons présents pour répondre et anticiper toutes les attentes sur le livre audio dans toute la francophonie », indique Cécile Palusinski, présidente de l’association.