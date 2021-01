La Chine inaugurera une librairie entièrement imprimée en 3D

Dans son rapport de 2018, l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR) indiquait que les fermetures de librairies à Paris diminuaient. Avec 48 disparitions entre 2014 et 2017, la situation s’améliorait. Et bien entendu, le Quartier latin — les Ve et VIe arrondissements — restait le plus dynamique, avec 200 librairies encore ouvertes. En période de crise, les politiques se mobilisent donc…