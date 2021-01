Le club de lecture sera lancé à l’occasion de la Journée mondiale du livre (23 avril 2021) et proposera des livres africains de qualité traitant des thèmes des ODD. Les soumissions sont désormais ouvertes depuis ce lien et un comité de sélection formé par les différents partenaires choisira une liste restreinte pour chaque ODD.

Le Club de lecture des objectifs de développement durable des Nations Unies a pour objectif d’utiliser la lecture comme moyen d’encourager les enfants de 6 à 12 ans à se familiariser avec les principes des Objectifs de développement durable (ODD) grâce à une liste de lecture de livres du monde entier en rapport avec chacun des 17 objectifs en question, dans les six langues officielles de l’ONU – anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe.

Les 17 objectifs de développement durable de l’ONU ont été adoptés lors du Sommet historique sur le développement durable en septembre 2015. En englobant tout, de la santé à l'égalité des sexes et à l'éducation, les objectifs mobiliseront des efforts dans le monde entier pour mettre fin à toutes les formes de pauvreté, lutter contre les inégalités et le changement climatique, tout en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte.

Samuel Kolawole, président de l’African Publishers Network (APNET), a déclaré : « Il ne fait aucun doute que des livres de bonne qualité en tous points peuvent énormément contribuer à la réalisation des ODD partout dans le monde en développant la connaissance de ces objectifs et des mesures à prendre pour les atteindre. La disponibilité et l’accès à ces livres publiés en Afrique et auxquels les Africains peuvent s’identifier contribueront grandement à contribuer au progrès du continent africain dans la réalisation des ODD. »

C’est pourquoi les efforts de toutes les parties prenantes du livre à travers le continent, en partenariat avec l’ONU, pour organiser un Club de lecture ODD « pour l’Afrique doivent être loués et soutenus par tous », souligne-t-il.

Favoriser l'éclosion d'idées

M. Mandla Ntombela, président des associations et institutions africaines des bibliothèques et de l'information (AfLIA), assure que son organisation « soutient entièrement la section africaine du club de lecture des ODD car la valeur de l'information acquise à travers des livres d'histoires ou des manuels n’a pas son égal pour stimuler l’éclosion d’idées qui peuvent inspirer et inviter les esprits à devenir plus ingénieux dans la résolution de problèmes de la société. Renforcer les voies et les possibilités d'atteindre les objectifs de développement durable par la lecture est une idée très appréciée par les bibliothèques africaines. »

La section africaine du club de lecture ODD suit les lancements récents des clubs en Norvège, en Indonésie, au Portugal et au Brésil. La communauté mondiale de l'édition par le biais de l'IPA/UIE soutient les ODD en investissant dans les générations futures de leaders, d'innovateurs et d'acteurs du changement.

« La section africaine du SDG Book Club libère les ambitions des objectifs de développement durable de l’ONU à travers des histoires auxquelles nous pouvons nous identifier et dont les jeunes enfants peuvent s'inspirer », indique Anthea Basson, Responsable nationale de l'information, UNIC (Centre d'information des Nations Unies) Windhoek.

« Le récit d'un livre pour enfants offre la plate-forme idéale pour créer des moments d'apprentissage, fournir des exemples en lien avec les ODD et faire réaliser l'importance d'agir. La lecture est une compétence fondamentale sur laquelle se base l'acquisition de nombreuses autres compétences. Quelle meilleure façon d'explorer les ODD que par le biais d'un livre ? »

Les partenaires fondateurs du chapitre africain du club de lecture sont :

Pan African Writers' Association (PAWA)

Pan African Booksellers Association (PABA)

Association for the Development of Education in Africa (ADEA)

African Publishers Network (APNET)

African Library & Information Associations & Institutions (AfLIA)

Borders Literature for all Nations

United Nations Information Centre Windhoek

Les organisations qui souhaitent rejoindre l'initiative sont invitées à contacter :

Welda Mouton, UNIC: mouton@un.org

Dr Wale Okediran, PAWA: waleokediran@yahoo.co.uk

crédit photo : Book Aid International, CC BY NC ND 2.0 - Ecole au Kenya