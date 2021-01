Dans l’attente des données officielles, le livre italien est-il en reprise ?

Voici une bonne nouvelle : dans le dernier DPCM (décret du Président du Conseil des ministres) signé le 14 janvier 2021, le gouvernement italien a finalement autorisé les librairies situées dans les centres commerciaux à rester ouvertes, même en zone rouge (le niveau des restrictions le plus élevé selon les dispositions italiennes).

Paolo Ambrosini, président d’Ali Confcommercio (Associazione Librai Italiani, ALI), a commenté positivement cette ouverture dans un communiqué : « En tant qu’association, nous avons beaucoup fait pour sensibiliser les institutions afin que le principe de l’essentialité du livre s’applique également aux librairies des centres commerciaux qui ont beaucoup souffert ces dernières semaines, et nous sommes donc reconnaissants au gouvernement d’avoir répondu positivement à nos demandes. »

Une situation très disparate, mais globalement en reprise

Comme le rappelle le Président de l’AIE (Asssociazione Italiana Editori), Ricardo Franco Levi, dans un message du 13 janvier, même si les données sur les ventes de Noël, d’après les anticipations, semblent positives et encourageantes, la situation est différente selon les activités commerciales : « Le boom des ventes en ligne et la bonne tenue des librairies de proximité, par exemple, s’accompagnent de difficultés pour les librairies de centre-ville, de centres commerciaux et de chaînes de magasins. L’absence de foires commerciales et de salons a privé certains éditeurs d’un important canal de vente et de promotion. Certains secteurs, comme l’édition d’art et de tourisme, mais pas seulement, ont subi des pertes énormes et tous les éditeurs sont confrontés à des défis très difficiles. »

Les données dont dispose l’AIE seront analysées en détail le 29 janvier 2021 à l’école des libraires Umberto et Elisabetta Mauri, pendant un séminaire en ligne consacré à l’édition européenne. Pour l’instant, le président Levi est confiant : « Les ventes de Noël se sont bien déroulées et cela nous permet d’espérer que 2020 se clôturera sur les mêmes niveaux que 2019 pour l’édition de “varia”, c’est-à-dire les romans, les essais, les livres pour enfants vendus dans les librairies, les supermarchés et les magasins en ligne. »

Il souligne également : « C’est un chiffre qui confirme la reprise du marché du livre après le confinement de mars et avril et qui était déjà évident dans les chiffres de juillet et septembre. »

Le défi des écoles

Cependant, Levi confirme la nécessité de prolonger l’engagement des éditeurs et de tout le système envers les écoles. Un engagement marqué par le succès des initiatives comme #Ioleggoperché, le projet de l’AIE en soutien des bibliothèques scolaires : « Par ailleurs, les performances satisfaisantes du livre s’accompagnent de difficultés persistantes dans d’autres secteurs culturels, dont nous sommes naturellement proches. Comme nous l’avons toujours dit, la consommation culturelle se développe ensemble et, par conséquent, un appauvrissement global est un sujet de préoccupation pour nous. »

Et de conclure que « ces données encouragent les éditeurs à affronter une année 2021 qui s’annonce difficile et qui, nous l’espérons, verra le gouvernement et le parlement soutenir la culture et la lecture en Italie, car il n’y a pas de reprise économique qui ne passe pas par la connaissance. Donc l’école, l’école et encore l’école. »

Renouveler le soutien aux bibliothèques

Un autre point qui intéresse particulièrement les institutions italiennes du livre est le financement des bibliothèques publiques pour les achats dans les librairies proches. La confirmation de cette mesure a été demandée le 14 janvier 2021 dans un appel commun au gouvernement et au parlement par l’AIB (Association des bibliothèques italiennes), l’AIE et l’ALI.

Les présidents Rosa Maiello, Ricardo Franco Levi et Paolo Ambrosini veulent « donner une continuité à une mesure qui a revitalisé la lecture et a été saluée par les lecteurs et l’industrie du livre. Au point que, sur la base du succès italien, cette mesure a été prise en exemple dans de nombreux autres pays européens. »

Comme le rappelle le communiqué de presse, 30 millions € ont été alloués aux bibliothèques publiques italiennes en 2020. Une mesure proposée en avril 2020 et immédiatement adoptée par le gouvernement et le Parlement, « qui a enrichi et rendu encore plus efficace un plan vertueux de soutien à la lecture et au livre en Italie qui porte ses fruits ».

Reste à espérer que les mesures en faveur de la lecture continueront également cette année. La décision de maintenir ouvertes les librairies dans les centres commerciaux semble aller dans cette direction.

