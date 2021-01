Écrire entre les langues : droits et devoirs de l’écrivain contemporain

Le mardi 12 janvier, Antoine Spire, président du Pen club français, inaugurera le cycle et sera suivi par Fulvio Caccia qui prononcera l’allocution d’ouverture. La rencontre sera suivie d’une phase de questions.

Mardi 19 janvier on abordera le thème « Écrire dans la langue de l’autre : pourquoi faire ? », ou la délicate question de la diversité linguistique, avec Henriette Walter, linguiste, Linda Maria Baros, poète d’origine roumaine. David Ferré, traducteur et éditeur, participera également.

Mardi 26 janvier, les invités de la table ronde « Multilinguisme et espace public : l’écrivain entre le local et le global » débattront de la privatisation de l’espace public par le biais des réseaux sociaux et de la disparition de l’espace de la délibération qui est consubstantiel au lieu où se forme le goût par l’esprit critique.

C’est aussi l’espace de l’éducation, de la citoyenneté dont la littérature est la matrice. Quelle place et quelles responsabilités pour l’écrivain, le créateur, l’éducateur et l’éducation populaire, quel rôle pour les pouvoirs publics, l’écrivain ? Avec Thierry Mesny, philosophe, Alexie Lorca, Maire-adjointe à la culture de la ville de Montreuil, vice-présidente à la culture et à l’éducation populaire de l’ETS Est-Ensemble, Jean-Philippe Domencq, écrivain, Antoine Spire, écrivain et éditeur, et Gisèle Sapiro, directrice d’étude à l’EHESS.

Enfin le mardi 2 février, l’allocution de clôture sera prononcé par Heinz Wismann, philosophe, helléniste. Il sera présenté par Christian Tremblay, Président de l’Observatoire européen du plurilinguisme.

Ces manifestations sont organisées en partenariat avec la SOFIA, La Maison de l’Amérique latine, l’Observatoire européen du plurilinguisme et le collectif LINGUAFRANCA.

L’Inscription est gratuite, mais obligatoire : francais.penclub@neuf.fr.

Le lien sera envoyé quelques jours avant pour la plate-forme Zoom et sera le même pour tous les rendez-vous.

photo Bob_Dmyt CC 0