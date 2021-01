Thomas Rabe reconduit à la tête de Bertelsmann jusqu'en 2027

5 années de plus à la tête d'un des plus importants groupes médiatiques au monde : voilà ce qui attend Thomas Rabe à partir du 1er janvier 2022. En poste depuis 2012, il a su « réorienter stratégiquement le groupe international dans le domaine des médias, des services et de l'éducation ».

« Je me réjouis du renouvellement du contrat de Thomas Rabe. À une époque de changements de plus en plus rapides, c'est un signal de continuité. Thomas Rabe est un stratège doté de capacités analytiques exceptionnelles et un excellent gestionnaire qui a prouvé une fois de plus ses mérites et ceux de son équipe pendant la crise du coronavirus », souligne Christoph Mohn, à la tête du conseil d'administration.

Dernièrement, Penguin Random House, filiale du groupe Bertelsmann, a racheté l'éditeur américain Simon & Schuster, ajoutant quelques maisons et des auteurs de renom, dont Stephen King, Bob Woodward, Dan Brown ou encore John Grisham à son catalogue.