Jean Graton, le créateur de Michel Vaillant, est décédé

Né le 10 août 1923 à Nantes, Jean Graton découvre l'univers des courses et de la mécanique assez tôt, avec un père commissaire au Club Motocycliste Nantais et lui-même organisateur de courses. À l'âge de 14 ans, le jeune Jean Graton assiste ainsi aux 24 heures du Mans, émerveillé.

Travailleur dans un chantier naval au moment de la Seconde Guerre mondiale, il s'exile à la Libération en Belgique, pour suivre son instinct et se lancer dans la bande dessinée. Embauché pour quelques mois au journal Les Sports, il officie ensuite pour le journal Spirou, en signant des Histoires de l’Oncle Paul.

C'est au sein de la revue Tintin que naît son plus fameux personnage, Michel Vaillant. Après quelques aventures dans la revue paraît le premier album, Le grand défi, en 1959. Le début d'une grande aventure, avec 70 tomes, sans compter les parutions dérivées. Le dernier en date, 24 heures sous influence, est paru en 2007, signé par Jean et Philippe Graton. Tous ont été publiés aux éditions Dupuis.

« Il avait le premier compris que pour raconter, il fallait s’inspirer du réel. Jean Graton a assisté aux courses à peu près partout dans le monde, se liant d’amitié avec les pilotes, les chefs d’écuries et les directions des circuits, accumulant des milliers de photos et de documents qui donnent à son travail le cachet de l’authenticité », souligne la maison d'édition. « Cela et son sens inné du mouvement et de la narration ont fait de Michel Vaillant une série exemplaire et respectée par tous les amoureux du sport auto. »

Michel Vaillant a connu de nombreuses adaptations, au cinéma, en série ou en dessin animé.

Jean Graton a signé d'autres séries au cours de sa carrière, notamment Les Labourdet, à partir de 1966, et Julie Wood, dès 1976.

« Commandeur des Arts et des Lettres, Chevalier de l’Ordre de Léopold, Jean Graton était le dernier monstre sacré de l’âge d’or de la BD franco-belge. Ses amis et collègues s’appelaient Goscinny, Uderzo, Charlier, Peyo, Roba, Franquin », rappellent les éditions Dupuis.