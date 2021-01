Des documentaires sur le racisme diffusés par Netflix, avec Ibram X. Kendi

Aux États-Unis, Ibram X. Kendi a déjà publié cinq livres, largement de quoi nourrir les projets de Netflix en matière de contenus antiracistes. Pour commencer, Stamped From the Beginning, publié en version originale en 2016, deviendra un programme « hybride, entre documentaire et fiction », réalisé par Roger Ross Williams.

Le même réalisateur prendra en charge une version allégée du programme, destinée aux plus jeunes spectateurs, et intitulée Stamped : Racism, Antiracism and You.

Le résumé de l'éditeur pour Comment devenir antiraciste :

« Le contraire de "raciste" n’est pas "pas raciste". C’est "antiraciste". […] Quel est le problème avec le fait d’être "pas raciste" ? C’est une affirmation de neutralité : "Je ne suis pas raciste, mais je ne suis pas non plus agressivement contre le racisme." Il n’y a pourtant pas de neutralité dans la lutte concernant le racisme. […] Soit on soutient l’idée d’une hiérarchie raciale en tant que raciste, soit celle d’égalité raciale en tant qu’antiraciste. Soit on croit que les problèmes trouvent leurs racines chez des groupes de gens, et on est raciste, soit on situe les racines de ces problèmes dans le pouvoir et la politique, et on est antiraciste. Soit on permet aux inégalités raciales de se perpétuer, et on est raciste, soit on combat les inégalités raciales, et on est antiraciste. Il n’existe pas d’entre-deux. »