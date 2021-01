L'amie prodigieuse : le tournage de la série reprend, entre Naples, Turin et Milan

Naples partiellement paralysée, avec des tronçons entiers de rues inaccessibles et des places de stationnement réquisitionnées… la ville vibre désormais au rythme de l’histoire entre Lila et Lenù. La diffusion de cette troisième saison devrait se faire dans le courant du second semestre de 2021, mais sans plus de précisions.

ROMAN: Elena Ferrante, la magicienne

Cette fois, c’est la fin de l’adolescence pour les deux jeunes filles, et la découverte de l’âge adulte. Raffaella Cerullo (Lila) et Elena Greco (Lenù) céderont la place à deux autres actrices, dont les noms n’ont pas encore été dévoilés et le réalisateur Saverio Costanzo préserve le secret.

La présidente de Rai Fiction, qui prend part à la production, souligne qu’il s’agit encore une fois que « donner vie au magnifique livre d’Elena Ferrante fut une joie et un privilège. Le fait que les spectateurs et les critiques aient continué d’adhérer à l’histoire d’Elena et Lila le rend d’autant plus gratifiant », indique Eleonora Andreatta.

L’édition napolitaine de La Repubblica propose quelques clichés de cette production, dans une ville de Naples frigorifiée.

Naples, puis Turin et Milan...

Basé sur le troisième roman, Storia di chi fugge e di chi resta, (Celle qui fuit et celle qui reste, trad. Elsa Damien pour Gallimard), c’est sur la Piazza Dante que l’équipe de la série a repris du service. Un lieu unique et symbolique de la ville.

Cette architecture semi-circulaire et conçue à la gloire de Charles III remonte à la seconde moitié du XVIIIe siècle — sur les plans de l’architecte Luigi Vanvitelli. Entourées de vingt-six statues représentants les vertus du roi, les actrices se sont ainsi replongées dans le roman.

Quant à l'histoire, la voici :

Nous sommes à la fin des années soixante, les événements de 1968 s’annoncent, les mouvements féministes et protestataires s’organisent, et Elena, diplômée de l’École normale de Pise et entourée d’universitaires, est au premier rang. Elle vient de publier un roman inspiré de ses amours de jeunesse (et notamment d’une scène à Ischia figurant dans Le nouveau nom) qui rencontre un certain succès tout en faisant scandale. Lila, elle, a quitté son mari Stefano et travaille dur dans une usine de saucisses où elle subit le harcèlement des hommes et découvre les débuts de la lutte prolétaire. Pour autant, le lien qui unit les deux jeunes femmes est toujours aussi fusionnel, tiraillé entre amour, haine et jalousie. Chacune prendra part à sa manière aux grands bouleversements qui secouent l’Italie et qui s’inscrivent dans la quête qu’elles mènent depuis l’enfance : échapper à leurs origines sociales et affirmer leur condition de femmes libres.

Selon les rumeurs, les trois premiers épisodes devraient faire apparaître plusieurs personnalités connues du public italien — déjà présentes dans les saisons précédentes. Et maintenant viennent donc quelques mois de tournage pour boucler cette troisième saison.

Des passages sont prévus à Turin et Milan à la fin du mois de février, avec une ouverture du casting, indiquait la réalisation dans une récente annonce. Turin, capitale piémontaise, sera d’ailleurs au cœur du tome 4 de la quadrilogie. La bande-annonce de la saison 2 reste un plaisir :

Crédit photo : Rai