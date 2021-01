Dirigé par Thierry Groensteen, avec Lewis Trondheim : Le Bouquin de la bande dessinée

« Tel qu’il se présente, l’ouvrage répondra à la curiosité de tous ceux qui lisent de temps à autre une bande dessinée mais aussi des amateurs déjà avertis, en même temps qu’il fournira des clés aux enseignants, des références et pistes de réflexion aux chercheurs et à la communauté des professionnels de la bande dessinée », promet Thierry Groensteen dans son introduction au Bouquin de la bande dessinée.

La vitalité artistique de la bande dessinée est aujourd’hui largement reconnue, particulièrement en France. Ses créateurs sont considérés sur un pied d’égalité avec les artistes de toutes disciplines. Beaucoup d’entre eux élargissent d’ailleurs leur champ d’activité à d’autres formes, comme le roman, le cinéma, l’affiche ou la scénographie d’expositions. Intronisée " neuvième art " à la fin des années 1960, la bande dessinée a aussi suscité, particulièrement depuis une vingtaine d’années, une littérature critique de plus en plus abondante. Il manquait cependant un ouvrage de grande synthèse pour faire le point sur toutes les notions relatives à ce mode d’expression qui, pour être populaire et enfin légitimé, reste quelquefois difficile à appréhender dans sa spécificité, à mi-chemin entre les arts du livre et les arts visuels.

Une quarantaine de contributeurs a nourri les quelque 150 entrées proposées par ce dictionnaire.

Thierry Groensteen a été directeur du Musée de la bande dessinée (Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, Angoulême) de 1993 à 2001 et chercheur au Centre d’étude de l’écriture (Paris 7/CNRS). Il a dirigé Les Cahiers de la bande dessinée puis la revue Neuvième Art et organisé de nombreuses expositions (dont Maîtres de la bande dessinée européenne à la BnF en 2000) et colloques, dont " Bande dessinée, récit et modernité " à Cerisy en 1987.

Fondateur des éditions de l’An 2, il poursuit aujourd’hui son travail d’éditeur au sein du groupe Actes Sud, tout en enseignant à l’École européenne supérieure de l’image et en dirigeant le site NeuvièmeArt 2.0.

