Après You, une autre série tirée d'un roman de Caroline Kepnes

Sera Gamble s'associe avec Berlanti Productions pour adapter un autre roman de Caroline Kepnes, Providence, pas encore traduit en français. Cette fois, cette adaptation sera diffusée par Peacock, le service de streaming de NBCUniversal.

Cette fois, pas de libraire psychopathe, mais une histoire qui mêle romance et surnaturel. Au début de leur adolescence, Jon et Chloe sont très liés : mais, alors qu'il voulait concrétiser sa flamme, Jon est kidnappé, pour disparaître pendant dix ans. Quatre ans après son retour, il veut retrouver Chloe et reprend leur histoire là où il l'avait laissé. Malheureusement, il se rend compte que de mystérieux super-pouvoirs pourraient contrecarrer ses plans...

Sera Gamble signera l'adaptation du roman, aux côtés de Neil Reynolds, qui avait déjà officié au poste de scénariste pour You.

SERIE: des images pour la saison 2 de Snowpiercer

Providence est le troisième roman de Kepnes, après Parfaite et Les Corps cachés (respectivement traduits par Camille de Peretti et Perrine Chambon et Elsa Maggion chez Pocket), les deux titres qui ont inspiré You.

via Deadline

Photographie : image tirée de la série You