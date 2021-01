Couvre-feu à 18 h dans toute la France : “mesure douloureuse” pour la librairie 

Le conseil scientifique ne demande pas encore la fermeture des écoles, bien que les enfants soient plus sensibles au variant anglais apparu. Des conséquences négatives, plus que des garanties, conduisent le gouvernement à privilégier un maintien de l’activité scolaire pour les élèves. Si les chaînes de contamination restent traquées, l’autre variant, issu d’Afrique du Sud, pose des difficultés supplémentaires.

SUISSE: un confinement aux librairies fermées

Les souches variantes ont un potentiel de développement qui ne doit pas être sous-estimé, bien qu’encore limitées sur le territoire. Mais viennent donc des mesures complémentaires pour protéger les citoyens.

Dès le 18 janvier, tout visiteur devra effectuer un test avant de partir – pour les territoires hors Union européenne –, et seul un résultat négatif permettra l’embarquement, avec un isolement de 7 jours. Pour les pays de l'Union, les plans seront présentés dans le cadre d'un protocole sanitaire à venir.

La question du couvre-feu posé à 18 h, tant redoutée, tombe comme un couperet pour la librairie. « Je réalise une forte partie de mon chiffre d’affaires après 18h, la mesure va être douloureuse », nous confie une libraire parisienne. « Le clic & collect, c’est bien joli, mais si les lecteurs ne peuvent plus sortir désormais, ça ne servira à rien. On en revient à la situation de mars 2020, avec d’autres problématiques. Et la pause déjeuner ne changera pas la donne sur cette question. »

Cette disposition, qui s’applique dans 25 départements, sera étendue à tout le territoire, pour une période de 15 jours minimum. Certes, il serait possible de demander une ouverture exceptionnelle le week-end, mais en attendant...

La question se pose également pour les médiathèques et bibliothèques : « Travaillant dans une médiathèque qui ferme à 19 h la plupart du temps, je me demande comment cela va se passer en termes de temps de travail et d’heures à rattraper pour les agents », demande une bibliothécaire.

Les heures seront-elles à rattraper, sous quelles conditions ? Mais pour d’autres établissements qui ferment à 18 h, la question se pose également : comment procéder ? Les réponses arriveront certainement dans les prochaines heures…

Pas de confinement prévu, pour l'instant

Le couvre-feu s’impose donc comme une solution à l’efficacité manifestement éprouvée : cela permettrait de ne pas passer à des mesures plus drastiques « comme nous les avons connues », indique le Premier ministre.

Pour éviter la concentration des clients dans les horaires ouvrables, le gouvernement suggère de jouer sur les pauses déjeuner, par exemple. La question des jauges destinées à limiter les flux sera plus strictement vérifiée, garantit Jean Castex. « À l’heure actuellement, la situation sanitaire n’exige pas que nous mettions en place un nouveau confinement », tente-t-il de rassurer.

L’idée n’est cependant pas exclue si la situation se détériore.

Quant au maintien de l’ouverture des établissements scolaires, il découle d’une volonté de ne pas creuser plus encore les inégalités sociales entre les élèves. « Il est de première importance de maintenir ouvertes les écoles », assure Jean-Michel Blanquer. « Essentiel, plus encore quand on mesure les avantages et les inconvénients » de ne pas les ouvrir.