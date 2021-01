La mode à l'époque médiévale : une exposition pour fashionista

L’apparition du vêtement courtois, vers 1330, introduisit la Révolution de la mode, laquelle ne cessa donc d’évoluer jusqu’à l’avènement de François 1er, en 1515. Et durant cet intervalle, la notion de tendance et de fashion reprit du poil de la bête — sans mauvais jeu de mots.

conseils aux rois 1330-1335

Or, force est de le constater, peu de vestiges vestimentaires nous sont parvenus de l’époque médiévale : seules les enluminures des manuscrits nous offrent un témoignage sur les styles et leur évolution.

L’exposition Illuminating Fashion : Dress in the Art of Medieval France and the Netherlands, se focalise donc sur deux territoires, et l’influence qu’ils ont exercée. Depuis la France et les Flandres, quelques incursions en Angleterre, en Allemagne ou en Hollande, pour découvrir comment l’on badinait avec le textile.

En outre, précise l’établissement, l’expo aborde un volet peu banal : l’incidence des troubles politiques et des bouleversements sociaux que connurent les peuples sur ces deux siècles. Et donc, les conséquences sur la mode. On imaginerait mal que la guerre de Cent Ans ait influencé l’esthétique du brodequin : pourtant, ce fut le cas.

De même, l’occupation de Paris par les Anglais ou encore la Renaissance venue d’Italie, s’implantant jusque dans le nord de l’Europe, ont durablement modifié le port altier de la robe longue.

Que ce soit des vêtements véritablement portés au quotidien, ou des costumes totalement fantaisistes, cette exposition traverse les âges et les textes, reflétant nombre d’indices sur l’identité de leur porteur, voire leur dimension morale.

On peut retrouver à cette adresse quelques pages numérisées de cette expo, ainsi que tout un sommaire des habitudes et usages.

Narcisse, en flagrant délit