Meghan Markle : l'embarassant livre de révélations d'une demi-soeur

La Duchesse de Sussex avait pourtant maille à partir avec l’administration qui vient de lui refuser sa citoyenneté britannique. Pour n’avoir pas respecté les recommandations usuelles, la voici contrainte de renouveler la demande — à condition qu’elle le souhaite encore. Les tensions familiales ne pousseront peut-être pas Meghan à se replonger dans la paperasse britannique, mais vers d'autres lectures.

Le livre de révélations

Qu’on se rassure d'abord : une grande réunion de famille a été officiellement programmée pour le 12 juin prochain : l’anniversaire d’Elizabeth, d’un côté, et le traditionnel défilé de l’autre. Mais le gossip ne manquera d’ici là pas de matière : la sortie prochaine du livre de Samantha Markle est annoncée : The Diary of Princess Pushy’s Sister Part 1.

Le titre doit paraître en fin de semaine prochaine aux États-Unis, quand les lecteurs de la perfide Albion patienteront encore quelque temps : les restrictions territoriales et droits d’exploitation ne sont manifestement pas réglés.

Mieux : en vertu des lois sur la diffamation qui pèsent en Grande-Bretagne, le livre pourrait ne jamais sortir dans les librairies. Il sera cependant accessible en version numérique, et mis en vente sur internet par import. Soulagement.

Car, Samantha a manifestement pris de grands risques en révélant d’une part l’ouvrage, et d’autre part son intention de l’écrire. Les tabloïds anglais font état de menaces et de harcèlement dont elle aurait été victime — l’autrice elle-même assure qu’on a tenté de l’empêcher d’écrire sur la duchesse. Meghan aurait fondu en larmes en découvrant que sa sœur s’était livrée à un ouvrage de commérages.

Réglement de comptes

Et selon des confidences de proches, elle aurait cessé de lire les interviews de sa famille après avoir découvert l’existence de l’ouvrage. « Elle et Samantha n’ont jamais entretenu d’excellentes relations : elle a le sentiment que sa sœur se sert de sa position à des fins lucratives. » Accusation à laquelle on ne saurait raisonnablement souscrire.

Que Samantha ait, à de nombreuses reprises, médit publiquement de Meghan n’y changerait rien. Même quand la relation avec Harry devint officielle en 2016, et que la future duchesse fut accusée de faire de l’ascension sociale à bon compte.

Sauf que Samantha promet « des vérités cachées sur sa famille, alors qu’une princesse royale tombe en déchéance ». Mieux, « les choses ne sont pas toujours ce qu’elles semblent » et assurément, « la vérité est plus étrange que la fiction ». À travers 330 pages que cette demi-sœur, après tout, publie à l’âge de 56 ans, c’est toute la relation dysfonctionnelle avec Meghan qui sera passée au crible.

... et affaires de gros sous

« Au milieu d’une tempête de fake news et de chaos médiatique, Samantha Markle partage la vérité sur sa vie et sa famille, contre toute attente et malgré les ultimatums », souligne l’éditeur. Parce qu’évidemment, nous vivons « dans un monde où les étiquettes sociales définissent qui nous sommes, comment nous vivons et comment nous nous percevons ».

Par le passé, la demi-sœur devenue autrice avait décrit Meghan comme une « riche narcissique », qui aurait embauché de coûteux experts en relations publiques pour améliorer son image. Et au cours de l’année 2020, à différentes reprises, Samantah comptait dans les rangs de ceux qui interrogeaient les dépenses du couple, et le coût de leur sécurité, supporté par les Britanniques.

crédit photo Mark Jones CC BY SA 4.0