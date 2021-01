Affaire Duhamel : démission demandée du directeur de Sciences Po

Après une première tentative avortée d’interdire la parution du livre Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Simon & Schuster), signé par Mary L. Trump, nièce de Donald Trump, Robert S. Trump, le plus jeune frère du président américain a décidé de déposer une nouvelle demande auprès d’une autre cour de l’État de New York. L’objectif reste le même : empêcher sa publication.