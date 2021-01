Libres !, une websérie adaptée du livre d'Ovidie et Diglee

Réalisée par Ovidie et Josselin Ronse d'après des illustrations de Diglee, portée par un casting de personnalités engagées et imaginée pour les réseaux sociaux, Libres ! traite avec humour et tendresse de sexualité, sans fausse pudeur ni censure. Pour cette adaptation, Ovidie a fait appel à la comédienne et journaliste Sophie-Marie Larrouy.

La websérie sera diffusée dès le mercredi 27 janvier 2021 sur arte.tv, YouTube, mais aussi sur Facebook et Instagram, pour une audience maximale.

Publicité, séries, clips, pornographie, jeux vidéo, magazines, applications... Le sexe n’a jamais été aussi omniprésent dans notre environnement culturel. Nous sommes passés sans transition d’une époque où la simple évocation du sujet était totalement taboue à une ère de glorification des performances. Submergées d’injonctions et de représentations ultra-normées, les femmes ne manquent pas de conseils pour satisfaire leur partenaire présupposé masculin. On parle de plus en plus de sexe, certes, mais en parle-t-on réellement mieux ?

« J'ai fait appel à Sophie-Marie pour injecter de l'énergie, avec une dimension comique qui n'était pas aussi présente dans le livre », explique Ovidie. Shirley Souagnon, Océan, Panayotis Pascot, Lison Daniel du compte Instagram « Les Caractères », mais aussi les journalistes Emilie Mazoyer et Xavier Delaporte participent aussi aux différents épisodes.

10 épisodes de 3 minutes 30 ont été coproduits par ARTE France, Magneto Presse et 2 Minutes.