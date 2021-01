Le livre indispensable en cas de voyage dans le passé

Si d'aventure vous empruntez une machine à remonter le temps, assurez-vous d'avoir dans un sac à dos « LE livre ». Pourquoi « LE livre » ? Tout simplement parce qu'il contient tous les éléments nécessaires pour rebâtir une civilisation. Ce projet graphique financé de manière participative propose de réunir un maximum d'inventions et de connaissances, illustrées à l'ancienne, avec des schémas détaillés.

La charrue, le moulin, un haut-fourneau ou même le verre nous semblent des mécanismes simplistes, qui accompagnent l'humanité depuis des siècles déjà. Et pourtant... Serions-nous capables de les décrire, de les concevoir, pire encore, de les faire fonctionner ?

« J'ai commencé à dresser une liste des inventions les plus étonnantes que j'aimerais décrire à mes enfants. Ensuite, j'ai ajouté des illustrations, qui devenaient de plus en plus bizarres et mystérieuses », se souvient Timur Kadyrov, à l'origine du projet avec Seva Batischev.

Tous deux concepteurs de jeu de société et d'escape games, les créateurs n'ont pas oublié les aspects ludiques et visuels, tout en cherchant à apprendre quelque chose aux lecteurs. Cet imposant manuel de plus de 400 pages détaille ses informations en différentes catégories, de la médecine aux mécanismes, en passant par les armes, l'agriculture, le divertissement, les sociétés et leurs organisations, la musique...

Le tout avec des illustrations inspirées, qui mêlent l'art médiéval et les schémas d'ingénieur...

L'ensemble du projet est à découvrir sur Kickstarter.