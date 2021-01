Des conflits internes minent un distributeur historique de l'édition indépendante 

En matière de produits dérivés, les Pokemon fourniraient aisément un cas d’école à n’importe quelle entreprise. La folie a débuté avec des cartes, dans le cadre d’un jeu de rôle, en février 1996. Par la suite, des jeux vidéos, aux éditions démultipliées, et des livres, et des figurines, et un jeu mobile, et une série télé, et on en passe, et on en oublie. En somme, la franchise de Satoshi Tajiri a tout explosé, même les chiffres de fraudes.