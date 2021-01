Gérard Macé lauréat du Grand Prix de la critique littéraire Pen Club/Brasserie Lipp

Gérard Macé succède à Judith Lyon-Caen, récompensée l'année dernière pour La griffe du temps. Ce que l’histoire peut dire de la littérature (NRF essais. Gallimard).

Une mention particulière a été également décernée à Jean-Claude Mathieu pour son ouvrage Les Fleurs du Mal, la résonance de la vie paru aux Éditions José Corti. Cette rencontre a été suivie d'un débat, « Qu'en est-il de la critique littéraire aujourd'hui ? », avec la participation des membres du jury ainsi que de Belinda Cannone, Jean-Philippe Domecq et Philippe Renoncay.

Le résumé de l'éditeur pour Et je vous offre le néant :

Ne se fiant qu'à sa propre expérience de lecteur, commencée tôt quand il découvre le " dialogue entre un prêtre et un moribond ", Gérard Macé approfondit tout au long de sa vie, avec une parfaite liberté intellectuelle, sa vision de l'oeuvre du divin marquis. Aussi, dans l'immense bibliographie sadienne, cet essai paraît placé sous le signe de la modération, de l'approche calmée, tâchant d'envisager toutes les facettes de la vie et de l'oeuvre. Le Sade que nous propose Gérard Macé est un neveu de Montesquieu et de Voltaire. Laissant de côté les commentaires de ceux qui se sont penchés sur le " grand seigneur méchant homme " - tout en saluant le travail fondateur de Gilbert Lely, par exemple - il prend soin de nous peindre la face aimable de Sade. Il en résulte un ouvrage imprégné du meilleur des Lumières où il n'y a ni procès, ni maniement d'encensoir : Gérard Macé insiste sur la curiosité inlassable de Sade et le montre à la fois anthropologue et ethnologue avant la lettre, comprenant les moeurs et les coutumes de peuples considérés comme sauvages. Guidé par un athéisme qui exclut tout dogme et idée préconçue, Sade privilégie l'habitude en ennemi de la nature. Quant à la sexualité, elle lui permet de développer une imagination qui n'a jamais été égalée... Il reste à ce jour un de nos grands auteurs modernes.