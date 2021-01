Iran : l'écrivain Arash Ganji condamné à 5 ans de prison pour une traduction

Secrétaire de l'association des écrivains iraniens, Arash Ganji est à présent victime de la répression exercée par les autorités sur les auteurs et traducteurs du pays. Arrêté à la fin de l'année 2019, Ganji n'aura été jugé que près d'un an plus tard, et libéré au prix d'une caution de près de 14.000 €.

Son avocat Nasser Zarafshan a indiqué, le 30 décembre dernier, avoir été informé de la sentence prononcée contre son client, deux jours auparavant, par un tribunal révolutionnaire de Téhéran. Le juge Mohammad Reza Amouzad a jugé que Ganji était coupable de conspiration, d'appartenance à une organisation illégale et de propagande. Selon la loi iranienne, les trois chefs d'accusation valent à Ganji une condamnation à 11 ans de prison, mais seule la sentence la plus lourde serait applicable, soit 5 ans de prison.

Nasser Zarafshan assure qu'une procédure d'appel sera enclenchée rapidement, pour contester les faits reprochés. Selon l'avocat de l'écrivain, la traduction de Ganji du livre A Small Key Can Open A Large Door : The Rojava Revolution (AK Press, 2015) serait l'explication derrière la procédure judiciaire.

L'ouvrage raconte le combat d'une coalition de soldats américains et kurdes pour défendre la ville de Kobani des combattants de l'État islamique. Or, si l'animosité iranienne envers les États-Unis est bien connue, les Kurdes d'Iran ne sont pas vus d'un œil très bienveillant par les autorités... Les populations kurdes, qui occupent surtout le nord de l'Iran, ne se privent pas de critiquer le guide suprême Ali Khamenei et l'administration iranienne.

Selon l'avocat de l'écrivain, le juge considèrerait que la traduction d'un livre évoquant le combat commun des forces américaines et kurdes constitue la preuve d'une sympathie particulière d'Arash Ganji vis-à-vis de ces derniers.

MONDE: il faut relâcher tous les défenseurs des droits humains

« Nous condamnons le verdict du tribunal contre Arash Ganji le plus fermement possible : être emprisonné pendant 11 ans pour le “crime” d'avoir traduit un livre est absurde et constitue une violation incontestable du droit humain fondamental qu'est la liberté d’expression », a souligné l'organisation américaine PEN America, qui défend la liberté d'expression des auteurs dans le monde entier.

Arash Ganji n'est pas le seul écrivain menacé par les autorités iraniennes : Baktash Abtin, Keyvan Bajan, Reza Khandan-Mahabadi et Amin Moradi sont eux aussi détenus ou condamnés, avec pour point commun de se voir reprocher une « propagande contre l'État »...

via VOA News

Photographie : entrée de la prison d'Evin, à Téhéran (Ehsan Iran, CC BY SA 2.0)