Carbone & Silicium de Mathieu Bablet, prix BD Fnac France Inter 2020

Carbone & Silicium a été élu par une commission finale composée de journalistes et de libraires Fnac, parmi les 5 bandes dessinées finalistes préalablement sélectionnées par un jury grand public, sur la base des 21 albums coups de cœur de l’année 2020 des libraires Fnac.

CHRONIQUE: Carbone & Silicium, de Mathieu Blabet

L'album avait totalement emballé ActuaLitté : « On sort de la lecture convaincu qu'on reviendra à cet album, dans quelques semaines, quelques mois, comme on retourne lire L'Incal ou Les baleines publiques de Frank, pour ne citer que deux des œuvres magistrales du neuvième art auxquelles cet album-ci fait écho et à côté desquelles il mérite largement de figurer dans les bonnes bibliothèques. »

2046. Derniers nés des laboratoires Tomorrow Foundation, Carbone & Silicium sont les prototypes d’une nouvelle génération de robots destinés à prendre soin de la population humaine vieillissante. Élevés dans un cocon protecteur, avides de découvrir le monde extérieur, c’est lors d’une tentative d’évasion qu’ils finiront par être séparés. Ils mènent alors chacun leurs propres expériences et luttent, pendant plusieurs siècles, afin de trouver leur place sur une planète à bout de souffle où les catastrophes climatiques et les bouleversements politiques et humains se succèdent...

En voici un extrait, juste pour les yeux :

Durant tout le mois de janvier et jusqu’au 7 février 2021, la bande dessinée est mise à l’honneur dans tous les magasins Fnac et sur Fnac.com.

Au lendemain de la remise du Prix BD Fnac France Inter, le lauréat bénéficiera d’une mise en avant de son ouvrage à la Fnac ainsi que sur France Inter où il sera reçu dans les programmes et soutenu par une campagne promotionnelle.