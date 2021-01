La pièce de monnaie célébrant HG Wells remplie d’erreurs

Rendre hommage à un auteur aussi foisonnant que Wells sur un bout de métal de quelques centimètres représente un véritable défi. Pour célébrer les 75 ans de sa mort, c’est une gravure comportant des images inspirées de deux de ses ouvrages les plus célèbres, La guerre des mondes (traduction Henry D. Davray) et L’homme invisible (traduction Achille Laurent, ed Livre de poche) qui a été choisie.

Malheureusement pour la Royal Mint, plusieurs voix se sont élevées, critiquant le rendu final. L’artiste Holly Humphries n’a ainsi pu s’empêcher de remarquer que le design des machines aliens s’éloignait quelque peu de la vision originale de l’auteur.

« En tant que personne qui aime particulièrement l’une de ses très célèbres histoires, puis-je simplement noter que la grande machine sur la pièce a quatre pattes ? », s’insurge-t-il sur Twitter rappelant que l’auteur est célèbre pour avoir créé le « TRIpod martien ». Pour Stephen Baxter, vice-président de la Wells Society, ce n’est pas tant le nombre de pattes que leur aspect rigide qui dérange.

Enfin le romancier Adam Roberts, auteur entre autres d’une biographie sur Wells, pointe le fait que l’homme invisible est décrit comme arborant un chapeau à large bord. Or le très discret héros est coiffé sur la pièce d’un chapeau haut de forme.

Des choix artistiques ?

Sur le site officiel de la Royal Mint l’artiste à l’origine de la gravure Chris Costello défend ses choix esthétiques : « Les personnages de La guerre des mondes ont été représentés de nombreuses fois, et je voulais créer quelque chose d’original et de contemporain. Ma conception s’inspire d’une variété de machines présentées dans le livre — y compris les trépieds et les machines de manutention qui ont cinq pieds articulés et plusieurs appendices. »

Pour lui, le design final tend à synthétiser plusieurs histoires en une composition. Les erreurs pointées par les fans tatillons relèveraient en réalité une tentative de saisir l’œuvre de Wells dans son ensemble.

Comme le rappelle le Guardian, ce n’est pas la première fois que la création d’une monnaie en l’honneur d’un artiste est source de polémique. En 2013, la Banque centrale d’Irlande a ainsi cité approximativement James Joyce sur une pièce commémorative destinée à honorer le poète, rajoutant un « that » (cela) à l'un de ses vers.

La banque s’était par la suite expliquée en affirmant que la pièce avait pour but de représenter l’auteur et non de reprendre littéralement des bouts de ses poèmes…

Crédit photo : Royal Mint