Cinq romans dans la sélection du Prix Imaginales des Bibliothécaires 2021

La sélection du Prix Imaginales des Bibliothécaires 2021 :

David Bry – La Princesse au visage de nuit — L’Homme sans nom

Jeanne Mariem Corrèze – Le Chant des cavalières — Les Moutons électriques

Catherine Dufour – Au Bal des absents — Seuil

Émilie Querbalec — Quitter les monts d’automne — Albin Michel Imaginaire

Adrien Tomas — Vaisseau d’Arcane tome 1, Les Hurleuses — Mnémos

Le comité de sélection du prix est coordonné par Loriane Demangeon, directrice adjointe de la Bibliothèque intercommunale et multimédia d’Épinal.

Il rassemble Virginie Bazart, bibliothécaire à la Bibliothèque intercommunale et multimédia d’Épinal, Virginie Bucciol, chargée de communication de Rénov’Livres, Loriane Demangeon, Solène Dubois, bibliothécaire à la Bibliothèque Couronnes de Paris, Marion Grosshans, professeure documentaliste au CDI du collège Félix Éboué de Fessenheim, Julie Laurent, bibliothécaire à la Bibliothèque Edgar P. Jacobs de Lasne (Belgique), Claire Letort, bibliothécaire à la Médiathèque départementale des Vosges, Stéphanie Nicot, directrice artistique des Imaginales, Marie Salmon, bibliothécaire à la Médiathèque de Meudon et Alizé Tromme, bibliothécaire à la Bibliothèque de Montreux-Veytaux (Suisse).

De janvier à avril 2021, les bibliothécaires et professeurs documentalistes pourront accéder à la lecture en streaming des cinq romans de la sélection via Nouveaux Territoires de Fiction. Ils bénéficieront par ailleurs des services de presse numériques de l’ensemble des Prix Imaginales (PIE, PIC et PIL). Un module de vote intégré à la plateforme leur permettra ensuite de voter pour leur ouvrage préféré jusqu’au mardi 11 mai 2021 à midi.

Les inscriptions des bibliothécaires et professeurs documentalistes sont totalement gratuites et resteront ouvertes jusqu’au 30 avril 2021.

L'ouvrage lauréat, lui, sera connu le jeudi 13 mai 2021. Il succédera à Mers Mortes (Scrineo) d'Aurélie Wellenstein.

