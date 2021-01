Book Village : l'appli franco-belge dépoussière le marché du livre d'occasion

Book Village est une application mobile innovante spécialisée dans les livres de seconde main. Elle permet à chaque lecteur de gérer sa bibliothèque personnelle, de donner, prêter, acheter et vendre ses livres d’occasion entre particuliers.

À l’heure où le pouvoir d’achat et la sauvegarde de la planète sont sur toutes les lèvres, l’appli franco-belge lancée en mai 2020 connaît un réel engouement en France et en Belgique francophone. Le confinement et la fermeture des librairies physiques ont également contribué à son développement.

START-UP: La bourse aux livres, ou la vie (de lecteurs)

À l’origine un groupe Facebook d’achat et de vente de livres d’occasion entre particuliers d’une dizaine de milliers de membres, Book Village est aujourd’hui devenue une marketplace professionnelle dédiée aux livres de seconde main.

Le constat à l’origine de la petite entreprise est simple : 90 % des livres achetés ne sont lus qu’une seule fois. Selon l’étude publiée par le Bureau d’analyse sociétale pour l’information citoyenne (BASIC), 25 % des livres produits chaque année sur le marché du livre francophone sont détruits, jusqu’à 80 % en période de rentrée littéraire.

Parallèlement à cette surproduction du livre neuf, le marché du livre d’occasion est en croissance constante, passant de 19 % des livres vendus en 2013 à 40 % en 2019. C’est face à ce double constat (économique et écologique) que l’idée est venue aux fondateurs, passionnés de littérature, de s’associer à des geeks pour créer une plateforme qui permet à tous les lecteurs de renouveler leur bibliothèque à petit prix.

Durant ses premiers mois d’existence, plus de 55.000 utilisateurs ont adopté le modèle Book Village et plus d’un demi-million de livres ont été ajoutés sur la plateforme en 2020. Derrière l’appli, il y a aussi une communauté de 65.000 lecteurs active sur les réseaux sociaux.

Parmi eux, 500 passionnés ont rejoint l’équipe fondatrice pour constituer avec elle le groupe des « Fondateurs du Village » et participer activement au développement de l’application. Pour la petite histoire, ce sont aussi les membres de ce groupe qui ont voté et choisi l’appellation de « Book Village ». L'appli est disponible sur le Google Play et l'App Store.

Nos confrères de Lettres numériques avaient d’ailleurs présenté le projet à son lancement.

crédit photo congerdesign CC 0