One Piece : le mangaka Eiichirō Oda achève le 1000e chapitre de l'aventure

Jusqu’au 28 février prochain, les fans du monde entier pourront voter sur une page dédiée : le règlement est entièrement en japonais, mais cela n’arrêtera personne, évidemment. Un vote par jour maximum, et des lots à remporter tout au long de la période – avec notamment des Monkey D. Luffy d’exception. D’ailleurs, la maison n’a pas lambiné : pour annoncer ce concours, elle s’est offert une page de publicité dans le New York Times, en toute simplicité.

Pour les impatients, un petit teaser retrace l’histoire de la série, pour bien s’imprégner de l’atmosphère.

Et puisqu’à tout seigneur tout honneur, il revient à Oda de laisser quelques mots sur cette aventure éditoriale, qui aura occupé les 23 dernières années de sa vie. Soit, comme il l’explique, « littéralement la moitié de mon existence qui a tourné autour du tout puissant Weekly Serialization ». Soit le magazine ayant prépublié les histoires de Luffy.

Depuis 1997, Luffy sillonne les mers

Tant d’îles et d’accostages pour le pirate et ses compagnons, tant de périples, de déboires et de rires… Tous ces personnages ont fini par entrer dans la vie du mangaka, assure-t-il, autant qu’ils lui ont permis de faire des rencontres passionnantes. Et tout cela avec une certaine modestie. « Il existe une théorie affirmant qu’un lectorat, sur le long terme dans le monde du divertissement, déclare : “Un groupe de lecteurs donné quittera une série après cinq ans.” Et donc, depuis un moment, j’évite de qualifier mes lecteurs de fans. »

Tout simplement, ajoute-t-il, parce que « l’orgueil vient avant la chute », et que cette humilité devant son travail lui a permis de garder un lien avec les lecteurs. Or, avec ce 1000e chapitre, se profile également la fin des histoires… Il peut aujourd’hui légitimement remercier les aficionados, qui lui sont restés fidèles : on compte en effet quelque 470 millions d’exemplaires vendus dans le monde de son manga…

« Nous voici donc prêts à plonger les orteils dans les dernières étapes de l’histoire. Il nous aura fallu parcourir bien des distances pour atteindre mille chapitres. » D’ailleurs, n’oubliez pas l’artiste et n’oubliez pas le concours :

Depuis 1997, One Piece occupe une place spéciale dans le monde de l’anime et du manga. Une série a été annoncée sur Netflix en 2017, et la première saison, écrite par Matt Owens devrait compter une dizaine d’épisodes. Oda avait demandé à tous de faire preuve d’un peu de patience, mais désormais le temps file, et l’on ne devrait plus avoir à trop patienter.