La nouvelle organisation du ministère de la Culture détaillée

Guettée depuis près d'un an par les professionnels du livre, la réorganisation du ministère de la Culture est désormais actée, avec la publication du décret n° 2020-1831 du 31 décembre 2020 au Journal officiel, qui vient modifier le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la Culture et de la Communication.

Cette administration centrale comprend désormais :

le secrétariat général ;

la direction générale des patrimoines et de l'architecture ;

la direction générale de la création artistique ;

la direction générale des médias et des industries culturelles ;

la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle

L'arrêté relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) intéressera plus particulièrement les professionnels du livre et de la lecture. Le service du livre et de la lecture reste présent : il coordonne et évalue l'action du ministère dans ces domaines, qui englobent la création, l'édition, la diffusion, la distribution, la promotion du livre, mais aussi la lecture publique.

Un service des médias est chargé de la presse, de l'audiovisuel et de l'industrie musicale, tandis qu'une délégation aux entreprises culturelles « soutient et accompagne les entrepreneurs culturels dans leurs projets de création ou de développement d'entreprise relevant du champ des industries culturelles ». Cette délégation devra aussi participer « au développement des commerces culturels de proximité ».

Enfin, la DGMIC accueille aussi une délégation à la régulation des plateformes numériques, qui « analyse l'évolution des modèles économiques des plateformes numériques, et contribue à l'analyse des effets de la transition numérique sur les modèles économiques des médias et des industries culturelles ».

Aux côtés de la DGMIC figure la direction générale de la création artistique, qui comprend notamment une délégation au théâtre et aux arts associés, et une dédiée aux politiques professionnelles et sociales des auteurs et aux politiques de l'emploi. Cette dernière est chargée de l'élaboration et de la mise en place d'« une politique générale d'insertion économique et de protection sociale des artistes et des auteurs ». Le travail ne manque pas, tant la situation sociale des auteurs inquiète les organisations professionnelles...

La direction générale des patrimoines et de l'architecture, pour sa part, comprend notamment le service interministériel des Archives de France, pour les archives publiques.

Enfin, la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle réunit la sous-direction de la participation à la vie culturelle et la sous-direction des formations et de la recherche. La première doit définir les moyens mis en œuvre pour « garantir l'accès de tous les habitants à l'offre et aux pratiques culturelles dans le respect des droits culturels », tandis que la seconde se préoccupe de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour le champ culturel.