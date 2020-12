Adopter une brique pour gravir la colline et L'infini de Giacomo Leopardi

Entre tourisme, culture et innovation... La collecte de fonds pour le projet novateur d’amélioration de la promenade qui a inspiré les vers du célèbre poème au jeune Giacomo Leopardi a commencé. En 2021, un tronçon d’environ 2 kilomètres de l’avenue qui relie le col du jardin (le célèbre Mont Tabor) de l’Infini au Musée de la Villa Colloredo Mels, où sont conservées les œuvres de Lorenzo Lotto (peintre vénitien du XVIe siècle, contemporain de Titien), et à la Cathédrale, sera transformé en un parcours immersif.

Un projet culturel réalisé grâce à des outils technologiques et analogiques. Et chaque donateur deviendra alors parrain d’une des briques de cet espace, participant d’un côté au financement, et de l’autre, s’impliquer plus directement dans cette aventure.

Participatif et culturel

Chacun pourra contribuer concrètement à cette initiative. Grâce à l’outil Art Bonus, les personnes qui font un don pour soutenir la campagne obtiendront un crédit d’impôt égal à 65 % du montant du don. Ils pourront ainsi promouvoir directement et personnellement le merveilleux paysage qui a inspiré L’Infini de Giacomo Leopardi.

Chaque donateur, en adoptant une brique, pourra lui donner un nom et une dédicace, s’inscrivant ainsi dans le parcours multisensoriel. Que ce soit un habitant de Recanati, la ville d’origine du poète, un touriste de passage ou un amateur de poésie, chacun pourra devenir un mécène 4.0, en laissant une trace dans la mémoire collective plus de 200 ans après la composition de ces merveilleux vers, rapporte l'agence Ansa.

La mairie valorise le paysage

« L’Art Bonus est un outil important qui nous permet d’impliquer tous ceux qui croient, comme nous, en la culture pour une nouvelle renaissance », dit le maire de Recanati Antonio Bravi. Pour la conseillère à la culture, Rita Soccio, l’initiative s’inscrit dans un projet plus large, mené par la municipalité, basé sur le « pouvoir régénérateur de l’âme et du corps de la culture et la beauté du paysage, en particulier dans les moments difficiles comme ceux que nous vivons ».

Elle souligne aussi : « Les mécènes qui adoptent une brique pourront non seulement posséder virtuellement une petite partie de la colline, mais nous aiderons à réaliser cette nouvelle vision de la culture. » Une vision selon laquelle la culture est une occasion d’enrichissement social et personnel.

Et puis, en union avec la beauté de la nature et du paysage de Recanati, elle peut même offrir un moment de bien-être physique et spirituel.

Notons que le titre du poème avait inspiré Philippe Sollers, lors de la création de la revue L’Infini en 1983, chez Gallimard. Après Dante, Leopardi est considéré comme le plus significatif des poètes italiens

