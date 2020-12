2020 : 366 jours de poèmes tapés à la machine, sur du papier toilette

Dans les premières journées de confinement, quel que soit le territoire, une peur panique a poussé les consommateurs dans les supermarchés. L’objet de leur désir ? Des rouleaux de papier toilette, achetés par dizaines. La crainte de la pénurie plus que des travers scatophiles aurait motivé ces acheteurs empressés. Entre propreté, hygiène personnelle, et autres, des chercheurs australiens avaient avancé quelques hypothèses sur le sujet.

Frustrée de n'avoir pas d'éditeur...

Pour Nathanaëlle Quoirez, cette perspective d’être privée de papier toilette touchait une fibre plus artistique : elle risquait de ne plus disposer des feuilles qui recevaient sa prose poétique. Depuis les premières heures de janvier, elle avait en effet entamé un pari des plus insensés : un poème, chaque jour, tapé sur une feuille de papier hygiénique.

28 ans et Marseillaise, elle a suivi études arts du spectacle, « mais je suis plutôt versée dans écriture poétique », explique-t-elle à ActuaLitté. Elle écrit, de la poésie, et « fin 2019, frustrée de ne pas trouver de maison d’édition, je me suis dit que je publierai mes poèmes sur papier toilette ». Le premier, en vers libres, se relit avec une étrange lucidité :

Tout a débuté « comme une blague, mais j’ai tenu le quotidien : une fois que le défi était lancé, il fallait le tenir ». Elle avait d’ailleurs entamé une première phase, liminaire, à l’automne 2019, cette fois avec la perspective « de composer des poèmes à la demande pour les vendre ». Mais l’aventure commença véritablement au 1er janvier 2020.

« C’est devenu drôle, une sorte de clin d’œil : partir sur des rouleaux de PQ, alors que je n’arrivais pas à être publiée. Mais une fois que les photos ont pris vie sur Facebook et Instagram, alors le projet a pris une autre tournure. »

La fragile destinée d'une feuille de PQ

Et voici 366 journées de parutions – année bissextile oblige –, méticuleusement recopiées, tapées, et immortalisées sur une feuille de PQ, donnant alors lieu à ce nom, Poèmes PQ, diffusés sur un compte Instagram lancé pour l’occasion. Avec autant de variété de textes qu’il se trouve de supports pour les héberger : à motifs fleuris ou en reliefs, blancs ou de couleurs, sertis d’une plume, d’une rose ou d’une étoile, les feuilles mettent en abyme les textes, en leur conférant une réalité fragile — la destinée d’une feuille de papier toilette croise rarement la route d’un musée…

NEW-YORK: des poèmes copiés sur des feuilles mortes

Une vingtaine de rouleaux de papier différents auront servi de support, avec une écriture sans thématique particulière. « Sans que l’on tombe dans une approche oulipienne, d’écriture sous contrainte, j’avais tout de même celle de la taille des feuilles à respecter. Et que le poème prenne corps dans la journée passée, avant tout. » Des saynètes du quotidien, une éphéméride poétique, tout s’est alors déployé.

« L’épuisement, parfois, de ne plus savoir quoi dire s’est fait sentir : je voulais tenir le projet, et poursuivre le travail d’écriture, mais qu’il demeure intéressant, littérairement. » Les poèmes écrits, rangés dans un classeur, avant d’être tapés à la machine, « sur un support finalement plus résistant qu’on ne l’imaginerait. J’en ai tout de même raté quelques-uns, qui sont conservés pour les souvenirs ».

Et si les confinements se sont succédé, ils n’ont pas aidé particulièrement à l’exercice. « Rester chez moi, cela signifiait surtout d’avoir la machine à portée de main. Dès que l’on part, cela n’a l’air de rien, mais tout devient plus compliqué au niveau logistique. »

Ange et démons, une nouvelle écriture

Tournée vers l’avenir, elle envisagerait volontiers « d’en faire une exposition, si les galeries et les musées rouvrent ». Et puis, que l’on boucle la boucle, « il faudrait éditer ce texte, dans un livre avec les scans de tous les poèmes ».

Auteure, performeuse, Nathanaëlle Quoirez s’est engagée dans Éphéméride du Grand Ordinaire tout au long de l’année 2020, et pour 2021, prépare un autre projet, autour du « du texte-refuge & du texte-monstre ». Pour ce faire, elle sera en résidence du 3 au 16 mai prochain, à la Métive (Moutier-d’Ahun, dans la Creuse).

« Là-bas, j’animerai des ateliers autour de thématiques liées à la discrimination des LGBT. Mais j’aimerais plus encore me pencher sur une écriture diptyque de voix – d’un côté, le refuge de l’autre le monstre. C’est un peu la dualité entre l’ange et le diable. Mais tout cela reste à l’état de grande énigme pour le moment. »