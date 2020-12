“Les livres sont immortels” : un éboueur les sauve pour créer une bibliothèque

Le recyclage, Claudio Marcantonio en a fait sa religion. Cet éboueur s’est rendu compte que ses concitoyens balançaient sans distinction des livres avec les déchets de papiers. Alors, chaque fois qu’un volume apparait, il le sauve de la fin attendue : la destruction, et le recyclage.

Des livres immortels

« Disons que je les intercepte à temps pour qu’ils ne se retrouvent pas dans le bac destiné au papier à recycler », explique-t-il. « Parce que je crois que les livres sont immortels, qu’ils peuvent avoir plusieurs vies et se multiplier indéfiniment. Si quelqu’un a lu un livre, par exemple, qui dit que ce livre ne peut pas être lu par quelqu’un d’autre ? »

Alors, chaque fois que c’est possible, il s’empare du livre, et alimente la modeste bibliothèque qu’il a ainsi constituée. « Elle est encore petite, mais a l’avantage d’être gratuite », souligne-t-il auprès de Primonumero.

Cette seconde vie offerte aux livres aboutit alors à une classification selon ses propres critères. « J’ai toujours aimé lire. Ainsi, cela m’amuse de trier les livres que les gens déposent ici et je les range en fonction de leur sujet. Qui veut peut venir en chercher, tout est gratuit », assure-t-il.

Des thrillers, des romances, des ouvrages historiques, mais également des encyclopédies et des essais : la bibliothèque qu’il a organisée au sein de l’écocentre devient alors une réponse méthodique et altruiste : « Si un habitant aime lire, il peut venir choisir le livre qu’il préfère et le ramener chez lui. »

La meilleure compagnie possible

Mais Claudio ne conçoit pas son projet comme une extraordinaire invention. « Ça me semble le minimum : je me désole que des livres, capables de donner des émotions intenses et de passionner, doivent finir en pâte à papier. Surtout en cette période où nous restons chez nous — du moins, nous devrions y rester : un bon livre est la meilleure compagnie possible. »

POUBELLE: pour les livres, choisir le recyclage

D’ailleurs, pour les fêtes, il a également retapé une crèche qu’un habitant avait jetée : il suffisait de recoller quelques têtes, de restructurer quelques détails. Et pareil pour le sapin de Noël qui trône actuellement dans la déchetterie.

Voilà plus de trois ans qu’en Turquie, dans le quartier de Çankaya, de la capitale Ankara, les éboueurs ont décidé de recycler les livres jetés. Au cours des huit premiers mois, ils avaient réuni 5000 titres déjà – et trois ans plus tard, plus de 25.000 références pour leur bibliothèque. Elle aussi gratuitement accessible au plus grand nombre.

crédit photo Sanya2017 CC 0