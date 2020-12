100.000 livres brûlés : les Éditions Corsaires lancent un appel aux dons

L’incendie qui s’était déclaré dans la nuit du 23 au 24 décembre fut sans pitié. Sur les 70 m² de surface possédés par la maison dans cet entrepôt situé à Darvoy, non loin d’Orléans, « il ne reste plus rien de tout, tout juste des squelettes d’étagères ». Si le groupe n’a pas à proprement parlé tout perdu, les stocks de polars de la collection Pavillon Noir ou encore d'un ouvrage universitaire sur le thème des mobilités, prévu pour janvier prochain sont partis en fumée.

Contacté par Actualitté, Gilbert Trompas nous indique que le bâtiment qui a pris feu abritait également deux sociétés de maçonneries — 6 voitures auraient de plus été détruites. La multiplicité des parties engagées dans cet incident risque de retarder les indemnisations de l’assurance : « Les experts m’ont affirmé qu’il fallait faire des recherches pour connaitre la cause, mais la gendarmerie dit qu’il n’était pour l’instant pas question d’aller faire des prélèvements parce que le toit peut s’écrouler. »

Des dons bienvenus

Face à cette situation, l’éditeur lance aujourd’hui un appel au don pour assurer les frais à venir et se remettre en selle. Sur le site du groupe, il est ainsi possible d’effectuer un don via PayPal ou une plateforme de crowdfunding. « Il va falloir se réorganiser, assumer des coûts d’expédition plus élevés, entreprendre une campagne de réimpression tout en poursuivant l’édition des livres en préparation », est-il indiqué sur la page web.

Si l’objectif du Go Fund Me est fixé à 5000 €, Gilbert Trompas admet ne toujours pas connaitre l’ampleur des dégâts : « En plus des livres ce sont les feuilles de chiffrages qui ont brulé... » Si certains titres n’existent tout simplement plus, d’autres sont en quantité réduite ou chez un prestataire extérieur. Privé de son approche de proximité, l’éditeur craint de devoir sous-traiter une partie du fonctionnement de la maison : « Les paquets que l’on faisait nous même il va falloir payer pour les faire faire, le coût du transport sera sans doute aussi supérieur. »

ÉDITION : à Marseille, les tensions s'apaisent pour Actes Sud

La catastrophe est également source de nouvelles interrogations : « Il faut que l’on fasse le point, si certains titres sont éventuellement réimprimés. Est-ce que l’on réimprime tel quel, ou est-ce qu’on relook, pour faire des nouvelles corrections/éditions augmentées… Pour chaque titre c’est un questionnement. »

Mais malgré ces difficultés qui s’accumulent, Gilbert Trompas ne se laisse pas abattre par ce très mauvais Noël. Il rappelle avec humour que le mois de janvier est aussi celui Saint Jean Bosco, saint patron de l’édition et protecteur des éditeurs.