Espagne : 6 millions € et 3 ans de prison pour deux pirates

Octobre 2015 : une enquête est diligentée contre les animateurs de Descargasmix, avec une flopée de noms de domaines. D’après les documents de la police, nous avions alors affaire au plus important fournisseur d’œuvres numériques qui soit sur le marché de langue espagnole.

Plusieurs organisations de défense de la propriété intellectuelle étaient alors aux commandes de l’opération — et les ramifications plongeaient jusqu’en Allemagne, passant par les États-Unis, la France ou l’Argentine.

L’affaire devenait mondiale, et au final, trois personnes en Espagne sont identifiées, mais les investigations se poursuivront jusqu’en mai 2018, avant que l’on ne parvienne à mettre la main sur les trois hommes – deux en Espagne, à Séville et Valdemoro, et en Argentine, à Buenos Aires.

Ce n’est qu’une fois ces pièces maîtresses éliminées que le démantèlement a pu commencer. Le procès des deux hommes débutera en juillet 2021, et les charges sont lourdes : un certain CB, identifié comme le fondateur en 2009 de la plateforme risque lourd — seules ses initiales sont connues, insiste Satcesc.

Deux hommes dans le viseur

Le tribunal de Séville a en effet estimé la peine à 6 millions € en dommages-intérêts et une peine de six années. En revanche, la peine à proprement parler ne sera que de 16.200 €.

À ses côtés, un certain AF, pas plus dévoilé, qui travaillait avec lui 24 h sur 24, afin de générer des revenus via la publicité, les abonnements vendus pour des cyberlockers, ou encore des outils de mining pour cryptomonnaies.

Résolument, la fin de Descargasmix n’a pas mis un terme au piratage en Espagne, mais pour tout ce qui touche aux œuvres, musiques, films, émissions de télévision ou encore contenus littéraires, la plateforme était une ressource précieuse.

Entre 2010 et 2015, CB aurait en effet perçu plus de 118.000 €, contre 22.000 pour AF, entre 2011 et 2016. Avec quelque 60.000 visiteurs uniques quotidiennement, l’audience permettait en effet des générer des ressources publicitaires significatives. Son modèle de liens de téléchargements directs offrait des accès privilégiés à la littérature, en langue espagnole – ainsi qu’aux traductions.

Au cours de l’année 2020, les ventes d’appareils de lecture en Espagne ont explosé – la société Kobo indiquait à ActuaLitté avoir constaté une croissance de l’ordre de 70 %, grâce aux partenaires Fnac et Médiamarkt, les partenaires revendeurs. Mais constatait également une hausse du piratage dans la Péninsule…

crédit photo : 12019 CC 0