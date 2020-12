Ressusciter 2020 grâce à Wikipédia

Autrefois considéré comme peu fiable, Wikipédia, a peu à peu réussi à améliorer grandement sa réputation, jusqu’a devenir une référence. Pour les internautes en quête d’information, se diriger vers l’encyclopédie en ligne est devenu un réflexe, et les articles les plus lus donnent une bonne appréciation des discussions qui agitent les alentours des machines à café et les diners de famille.

Janvier

Deux mois avant le premier confinement, alors que l’on n’osait pas encore parler de pandémie, il semble que le mot «coronavirus » était déjà sur toutes les lèves. La rumeur de ce virus extrêmement contagieux venu de Chine date donc, semble-t-il, du tout début de l’année. Avec 1.635.553 lectures, l’article coronavirus l’emporte en effet largement sur ce mois d’hiver.

Dernière lui, on notera l’entrée Kobe Bryant avec ses 1.524.550 lectures — le célèbre basketteur trouvant la mort le 26 du mois dans un accident d’hélicoptère. Un peu plus loin dans le classement on retrouve Carlos Ghosn (717.678 vues). Le chef d’entreprise participait alors de bon coeur à la société du spectacle en offrant au média français une incroyable épopée internationale.

Février

Si le mot coronavirus a de nouveau failli l’emporter avec ses 776.083 lectures, le mois de février vient couronner une triste affaire politique. Alors candidat à la mairie de Paris, l’ancien porte-parole du gouvernement Benjamin Grivaux est contraint de se retirer suite à la publication d’une vidéo à caractère sexuel le concernant.

Une affaire au retentissement médiatique impressionnant qui conduira les internautes à lire sa biographie Wikipédia 811.686 de fois.

Mars

Avec l’annonce du premier confinement et la confirmation jour après jour de la sévérité de la pandémie tout autour du globe, il était impossible que la Covid ne prenne pas la première place. Les 2.218.322 lectures de l’article « Pandémie de Covid 19 » sont impressionnantes et permettent de se remémorer l’angoisse qui régnait à cette période.

Les articles suivants ne sont d’ailleurs pas plus joyeux. En deuxième position (1.230.370 vues) on trouve ainsi « Grippe de 1918 », la pandémie de 2020 étant alors comparée à la grippe espagnole.

Le mois de mars voit également l’apparition d’un duo qui fera beaucoup couler beaucoup d’encre. L’entrée « Chloroquine » (871.470) et celle de « Didier Raoult » (714.085) prenant respectivement la 7e et 12e place.

Avril

Pour ce second mois de confinement, l’article sur la pandémie de Covid 19 reste en tête avec 1.117.686 lectures. Dans le registre des inquiétudes on trouve de nouveau la grippe espagnole, mais un nouveau motif d’angoisse semble avoir fait son apparition : l’entrée Kim Jong un totalise ainsi 585.408 lectures.

Le rythme des Français en quarantaine se fait également ressentir, la deuxième place étant cette fois-ci prise par une série. L’article sur « La casa de papel » aura été lu 1.035.658 ce mois-ci, un bon indice de l’impact de Netflix sur nos horizons confinés. Enfin la troisième place est occupée par le chanteur Christophe, mort le 16 avril 2020.

Mai

Bien que mai soit le mois du déconfinement, l’humeur n’est pas au beau fixe si l’on en croit les recherches des internautes. Ce mois-ci les articles les plus lus concernent le décès de personnalités populaires.

La page Wikipédia de l’humoriste Guy Bedos, disparu le 28 mai dernier, totalise 847.480 lectures. Il est suivi de près par l’acteur Michel Piccoli, mort le 12 mai, qui comptabilise 727.392 entrées. Enfin, en filigrane, l’article Pandémie de Covid 19 continue d’avoir du succès avec 580.033 vues.

Juin

Avec l’arrivée des beaux jours, la France déconfinée voit poindre un véritable printemps social. La première place est cette fois prise par l’Affaire Adama Traoré qui entraînera des manifestations antiracistes de grande ampleur dans les grandes villes françaises.

Ce regain d’intérêt national pour l’affaire semble liée à la nouvelle importance du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, qui suit la mort de George Floyd. L’article consacré à l’assassinat de Floyd prend logiquement la seconde position avec 802.912 lectures.

Juillet

Ce mois de juillet 2020 semble être placé sous le signe de la politique. Les articles les plus lus sont en effet directement lié au remaniement gouvernemental. En première position on trouve ainsi le Premier ministre actuel Jean Castex (1.320.403 vues) qui succédait alors à Édouard Philippe.

Juste en dessous, on note l’avocat médiatique Éric Dupond-Moretti (1.065.484 vues), fraichement nommé ministre de la Justice. Enfin, la troisième place du podium est occupée par Gérald Darmanin (957.984 vues) nouveau ministre de l’Intérieur.

Aout/septembre

Entre aout et septembre, une tendance se dessine concernant les hommages à des chanteurs et chanteuses populaires. Le dernier mois d’été, les recherches de l’article Dalida explosent, plaçant l’artiste à la première place avec 736.882 lectures. La diffusion d’un film hommage sur TF1 ainsi que l’utilisation d’une de ses chansons dans le James Bond à venir semblent expliquer cette tendance.

En septembre, c’est Grégory Lemarchal que l’on trouve en haut de la liste avec 863.860 vues. Décédé en 2007, le chanteur a été remis sur le devant de la scène après la diffusion du biopic Pourquoi je vis diffusé le 7 septembre 2020 sur TF1. Enfin Annie Cordy et Juliette Greco, toutes deux décédées en septembre dernier, sont également dans le haut du classement.

Octobre

Le mois d’octobre nous offre une petite énigme. Si la deuxième place salue Rafael Nadal (677.404 lectures) et son énième titre à Roland Garos, et la troisième atteste de la disparition du mythique Sean Connery (569.340) l’article le plus cherché par les internautes est difficilement explicable.

En effet, ce mois-ci c’est le mot « Draisine » qui prend largement la tête du classement. L’article sur ce « véhicule automoteur, léger, principalement utilisé pour le service des voies ferrées » comptabilise 796.891 lectures.

Novembre/décembre

Riches en évènements, ses deux mois ont été dominés par les élections américaines. L’article sur Joe Biden a été lu 2.269.069 de fois, ce qui fait du nouveau président américain la personnalité la plus recherchée de l’année sur 30 jours. Non loin du candidat démocrate, on retrouve la vice-présidente Kamala Harris et ses 1.217.539 lectures. De l’autre côté de l’Atlantique, Élisabeth II fait également une apparition remarquée avec 905.494 vues.

Enfin 2020 se clôt également sur un hommage national indirect à Diego Maradona. Les doigts des internautes recherchant la main de Dieu 1.440.128 fois.

